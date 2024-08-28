"Ипсвич" купил Огбене у "Лутона"

Чидози Огбене "Ипсвич" объявил о приобретении вингера "Лутона" Чидози Огбене за 8 миллионов фунтов.

Огбене заключил с "Ипсвичем" контракт на четыре года и будет выступать за команду Кирана Маккенны под 21-м номером.

Огбене провел в "Лутоне" только один сезон, в течение которого сыграл 39 матчей во всех соревнованиях, включая 30 в Премьер-Лиге.

27-летний ирландец запомнился тем, что стал вторым самым быстрым игроком в прошлом сезоне Премьер-Лиги, разогнавшись до 36.93 км/ч против "Фулхэма" в сентябре.


Метки Ипсвич, Лутон, Огбене, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 28.08.2024 16:00

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  1. gary47 28.08.2024 16:53 # gary47
    Классное приобретение за такие деньги. Только недавно удивлялся, что его никто не хочет купить, и тут Трактористы подсуетились.

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