"Юнайтед" продал Межбри в "Бернли"
"Бернли" из Чемпионшипа приобрел полузащитника "Манчестер Юнайтед" Ганнибала Межбри.
Трансфер Межбри оценивается в 9.4 млн. фунтов, включая 4 млн. фунтов в виде бонусов. Также "Юнайтед" положена доля в 50 процентов от последующей перепродажи игрока и опция обратного выкупа.
Ганнибал оказался в системе "Юнайтед" в 2019 году, прибыл из "Монако", но за первую команду "красных дьяволов" сыграл только 13 матчей.
За время своей карьеры в "Юнайтед" 21-летний полузащитник сборной Туниса также успел побывать в "Бирмингеме" и "Севилье" на правах аренды.
28.08.2024 15:00
Просмотров: 605
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: