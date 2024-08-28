"Юнайтед" продал Межбри в "Бернли"

Ганнибал Межбри "Бернли" из Чемпионшипа приобрел полузащитника "Манчестер Юнайтед" Ганнибала Межбри.

Трансфер Межбри оценивается в 9.4 млн. фунтов, включая 4 млн. фунтов в виде бонусов. Также "Юнайтед" положена доля в 50 процентов от последующей перепродажи игрока и опция обратного выкупа.

Ганнибал оказался в системе "Юнайтед" в 2019 году, прибыл из "Монако", но за первую команду "красных дьяволов" сыграл только 13 матчей.

За время своей карьеры в "Юнайтед" 21-летний полузащитник сборной Туниса также успел побывать в "Бирмингеме" и "Севилье" на правах аренды.


Метки Бернли, Манчестер Юнайтед, Межбри, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 28.08.2024 15:00

Количество просмотров Просмотров: 605



Поиск: