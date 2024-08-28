"Юнайтед" продал Межбри в "Бернли"

"Бернли" из Чемпионшипа приобрел полузащитника "Манчестер Юнайтед" Ганнибала Межбри.

Трансфер Межбри оценивается в 9.4 млн. фунтов, включая 4 млн. фунтов в виде бонусов. Также "Юнайтед" положена доля в 50 процентов от последующей перепродажи игрока и опция обратного выкупа.



Ганнибал оказался в системе "Юнайтед" в 2019 году, прибыл из "Монако", но за первую команду "красных дьяволов" сыграл только 13 матчей.



За время своей карьеры в "Юнайтед" 21-летний полузащитник сборной Туниса также успел побывать в "Бирмингеме" и "Севилье" на правах аренды.