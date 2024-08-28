Йорк призвал "Юнайтед" уволить Тен Хага

Эрик Тен Хаг Легенда "Манчестер Юнайтед" Дуайт Йорк призвал "красных дьяволов" уволить своего главного тренера Эрика Тен Хага.

Этим летом Тен Хаг продлил свой контракт с "Юнайтед" до 2026 года и получил новый кредит доверия от акционера клуба сэра Джима Рэтклиффа.

Однако Йорк думает, что "Юнайтед" нужен специалист получше и что Рэтклифф не будет слишком терпелив с Тен Хагом.

"Им нужен тренер, которого фанаты и игроки смогут по-настоящему поддержать, и который вернет клуб на вершину".

"Эрик Тен Хаг — хороший тренер, но есть разница между хорошим тренером и элитным тренером. "Юнайтед" нужен тренер, который обладает послужным списком".

"Пока "Юнайтед" не обзаведется таким тренером, они будут испытывать трудности. Есть идеальный кандидат, который может повести клуб вперед, который придаст импульс и будет соответствовать ожиданиям".

"Эрику Тен Хагу будет некуда спрятаться в "Юнайтед". И хотя он получил новый контракт, клуб ожидает, что результаты очень быстро улучшатся".

"Если "Юнайтед" не начнет хорошо сезон, это станет негативным посланием, и владельцы почувствуют это. Если ситуация не улучшится, сэр Джим Рэтклифф без колебаний произведет замену", — цитирует Йорка Daily Mail.


Метки Йорк, Манчестер Юнайтед, Тен Хаг, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 28.08.2024 14:00

Количество просмотров Просмотров: 613

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. superperez101 28.08.2024 14:36 # superperez101
    дошло наконец

    (ответить)

  2. empry 28.08.2024 14:14 # empry
    Вот кто реальный лысый шарлатан. Элегантно развел клуб на новый контракт, чтобы устойка от увольнения в ноябре была повыше.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: