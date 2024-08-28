Йорк призвал "Юнайтед" уволить Тен Хага

Легенда "Манчестер Юнайтед" Дуайт Йорк призвал "красных дьяволов" уволить своего главного тренера Эрика Тен Хага.

Этим летом Тен Хаг продлил свой контракт с "Юнайтед" до 2026 года и получил новый кредит доверия от акционера клуба сэра Джима Рэтклиффа.



Однако Йорк думает, что "Юнайтед" нужен специалист получше и что Рэтклифф не будет слишком терпелив с Тен Хагом.



"Им нужен тренер, которого фанаты и игроки смогут по-настоящему поддержать, и который вернет клуб на вершину".



"Эрик Тен Хаг — хороший тренер, но есть разница между хорошим тренером и элитным тренером. "Юнайтед" нужен тренер, который обладает послужным списком".



"Пока "Юнайтед" не обзаведется таким тренером, они будут испытывать трудности. Есть идеальный кандидат, который может повести клуб вперед, который придаст импульс и будет соответствовать ожиданиям".



"Эрику Тен Хагу будет некуда спрятаться в "Юнайтед". И хотя он получил новый контракт, клуб ожидает, что результаты очень быстро улучшатся".



"Если "Юнайтед" не начнет хорошо сезон, это станет негативным посланием, и владельцы почувствуют это. Если ситуация не улучшится, сэр Джим Рэтклифф без колебаний произведет замену", — цитирует Йорка Daily Mail.