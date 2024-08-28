Абрахэма не будет в "Вест Хэме"

"Вест Хэм" не будет покупать нападающего итальянской "Ромы" Тэмми Абрахэма.

Этим летом главный тренер "Вест Хэма" Хулен Лопетеги основательно обновил облик своей команды, в нападение заполучив Никласа Фюллькруга из дортмундской "Боруссии".



Ходили слухи, что "Вест Хэм" также может пригласить Абрахэма, однако Sky Sport Germany утверждает, что "молотобойцы" не будут покупать Тэмми.



"Вест Хэм" не ведет переговоры по 26-летнему англичанину, но у того хватает других вариантов, одним из которых является "Милан".



"Рома" открыта к расставанию с Абрахэмом, который заметно сдал в прошлом сезоне, когда забил лишь восемь голов в Серии А — против 17 в своей дебютной кампании.