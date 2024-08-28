Светская хроника за среду

Светская хроника Два клуба Бундеслиги следят за Джейдоном Санчо. "Челси" готов возобновить интерес к Джону Дурану. "Арсенал" хочет Дарвина Нуньеса. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за среду.

"Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл" могут попытаться переманить нападающего "Эвертона" Доминика Калверт-Левина, у которого остается год по контракту. (Football Insider)

Вингер Джейдон Санчо, вероятно, покинет "Юнайтед" до закрытия летнего трансферного окна, уйдя в аренду или насовсем. "Красные дьяволы" ведут переговоры с "Челси" и "Ювентусом" насчет 24-летнего англичанина. (The Athletic)

"Бавария" и дортмундская "Боруссия" следят за ситуацией Санчо. (talkSPORT)

"Челси" вернется к варианту с нападающим "Астон Виллы" Джоном Дураном, если не сможет заполучить Виктора Осимхена из "Наполи". (Givemesport)

Нападающему "Брентфорда" Айвену Тоуни готовы платить в Саудовской Аравии 400,000 фунтов в неделю. (Daily Mail)

"Арсенал" заинтересован в нападающем "Ливерпуля" Дарвине Нуньесе. Сам игрок открыт к переезду в Лондон. (AFCAMDEN)

"Эвертон" ждет на медобследование полузащитника "Лиона" Ореля Мангаля. (Sky Sports)

Предложение "Саутгемптона" в 10 млн. фунтов о покупке вингера "Вест Бромвича" Тома Феллоуза было отклонено. (Sky Sports)

"Лестер" близок к покупке полузащитника "Генка" Билаля Эль-Ханнуса за 19.5 млн. фунтов. (The Telegraph)

Находящийся в поисках нападающего "Ноттингем Форест" обратил свой взор на Брайана Бробби из "Аякса". (Daily Mirror)

"Астон Вилла" близка к покупке защитника "Фейеноорда" Лутсхарела Гертрюйды за 35 млн. фунтов. (talkSPORT)

Другое

Дебют полузащитника Мэтта О'Райли за "Брайтон" оказался омрачен травмой. (Sky Sports)

Бывший голкипер "Арсенала" Войцех Щесны расторг свой контракт с "Ювентусом" и завершил игровую карьеру. (Daily Mail)

Экс-нападающий "Юнайтед" Криштиану Роналду не планирует становиться тренером. (Sky Sports)

"Этихад" не сможет принять концерт воссоединившейся группы Oasis из-за запланированных работ по расширению стадиона "Манчестер Сити". (The Sun)


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Автор mihajlo   

Дата 28.08.2024 12:00

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  1. dautov 28.08.2024 14:17 # dautov
    Нуньес в Арсенале?! Это сто процентов утка

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  2. makeewadim 28.08.2024 13:48 # makeewadim
    "Этихад" не сможет принять концерт воссоединившейся группы Oasis из-за запланированных работ по расширению стадиона "Манчестер Сити". (The Sun)

    Прошло время романтики)) Только деньги!

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  3. iceandfire 28.08.2024 12:13 # iceandfire
    Санчо в Боруссию надо.
    Дюрану в Челси не надо.

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