Светская хроника за среду

Два клуба Бундеслиги следят за Джейдоном Санчо. "Челси" готов возобновить интерес к Джону Дурану. "Арсенал" хочет Дарвина Нуньеса. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за среду.

"Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл" могут попытаться переманить нападающего "Эвертона" Доминика Калверт-Левина, у которого остается год по контракту. (Football Insider)



Вингер Джейдон Санчо, вероятно, покинет "Юнайтед" до закрытия летнего трансферного окна, уйдя в аренду или насовсем. "Красные дьяволы" ведут переговоры с "Челси" и "Ювентусом" насчет 24-летнего англичанина. (The Athletic)



"Бавария" и дортмундская "Боруссия" следят за ситуацией Санчо. (talkSPORT)



"Челси" вернется к варианту с нападающим "Астон Виллы" Джоном Дураном, если не сможет заполучить Виктора Осимхена из "Наполи". (Givemesport)



Нападающему "Брентфорда" Айвену Тоуни готовы платить в Саудовской Аравии 400,000 фунтов в неделю. (Daily Mail)



"Арсенал" заинтересован в нападающем "Ливерпуля" Дарвине Нуньесе. Сам игрок открыт к переезду в Лондон. (AFCAMDEN)



"Эвертон" ждет на медобследование полузащитника "Лиона" Ореля Мангаля. (Sky Sports)



Предложение "Саутгемптона" в 10 млн. фунтов о покупке вингера "Вест Бромвича" Тома Феллоуза было отклонено. (Sky Sports)



"Лестер" близок к покупке полузащитника "Генка" Билаля Эль-Ханнуса за 19.5 млн. фунтов. (The Telegraph)



Находящийся в поисках нападающего "Ноттингем Форест" обратил свой взор на Брайана Бробби из "Аякса". (Daily Mirror)



"Астон Вилла" близка к покупке защитника "Фейеноорда" Лутсхарела Гертрюйды за 35 млн. фунтов. (talkSPORT)



Другое



Дебют полузащитника Мэтта О'Райли за "Брайтон" оказался омрачен травмой. (Sky Sports)



Бывший голкипер "Арсенала" Войцех Щесны расторг свой контракт с "Ювентусом" и завершил игровую карьеру. (Daily Mail)



Экс-нападающий "Юнайтед" Криштиану Роналду не планирует становиться тренером. (Sky Sports)



"Этихад" не сможет принять концерт воссоединившейся группы Oasis из-за запланированных работ по расширению стадиона "Манчестер Сити". (The Sun)