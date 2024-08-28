Артета надеется подписать минимум одного голкипера до дедлайна

Аарон Рамсдейл и Микель Артета Главный тренер "Арсенала" Микель Артета надеется подписать минимум одного голкипера до закрытия летнего трансферного окна.

"Арсенал" вынужден держать руку на пульсе, потому что Аарон Рамсдейл не хочет мириться с ролью дублера Давида Райи и надеется уйти в другой клуб, где сможет играть регулярно.

"Вулверхэмптон" более не интересуется Рамсдейлом, однако для Аарона вновь доступен вариант с арендой в "Саутгемптоне", потому что у "святых" сорвалось приобретение Юстина Бейло из "Фейеноорда" по причине неудовлетворительных результатов медобследования.

Если Рамсдейл покинет "Арсенал", то "канониры" попытаются пригласить на его место 23-летнего Хоана Гарсию из "Эспаньола".

В идеале Артета также хотел бы обзавестись третьим голкипером. Микель видит в этой роли опытного доморощенного игрока, сообщает The Athletic.


Метки Арсенал, Рамсдейл

Автор mihajlo   

Дата 28.08.2024 11:00

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Последние комментарии:




  1. umbriaco 28.08.2024 11:18 # umbriaco
    А напа они не хотят пригласить, с учётом продажи Нкетиа?

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  2. wengerrrro 28.08.2024 11:13 # wengerrrro
    надо все оставшееся время в этом ТО уделить подписанию игрока, который через 2 года с 0 матчей уйдет в аренду.

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