Артета надеется подписать минимум одного голкипера до дедлайна
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета надеется подписать минимум одного голкипера до закрытия летнего трансферного окна.
"Арсенал" вынужден держать руку на пульсе, потому что Аарон Рамсдейл не хочет мириться с ролью дублера Давида Райи и надеется уйти в другой клуб, где сможет играть регулярно.
"Вулверхэмптон" более не интересуется Рамсдейлом, однако для Аарона вновь доступен вариант с арендой в "Саутгемптоне", потому что у "святых" сорвалось приобретение Юстина Бейло из "Фейеноорда" по причине неудовлетворительных результатов медобследования.
Если Рамсдейл покинет "Арсенал", то "канониры" попытаются пригласить на его место 23-летнего Хоана Гарсию из "Эспаньола".
В идеале Артета также хотел бы обзавестись третьим голкипером. Микель видит в этой роли опытного доморощенного игрока, сообщает The Athletic.
28.08.2024 11:00
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Последние комментарии:
А напа они не хотят пригласить, с учётом продажи Нкетиа?
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надо все оставшееся время в этом ТО уделить подписанию игрока, который через 2 года с 0 матчей уйдет в аренду.
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