Бейло подтвердил, что не перейдет в "Саутгемптон"

Голкипер голландского "Фейеноорда" Юстин Бейло подтвердил, что его переход в "Саутгемптон" сорвался.

На прошлой неделе "Саутгемптон" достиг договоренности с "Фейеноордом" насчет приобретения Бейло.



Однако результаты медобследования 26-летнего голландца, который сыграл только 24 матча за "Фейеноорд" в прошлом сезоне, дважды побывав в лазарете, не устроили "святых".



В заявлении, опубликованном Бейло в социальных сетях, говорится, что у "Саутгемптона" оказалась "другая точка зрения относительно "Фейеноорда" по лечению старой травмы".



Юстин также уверяет, что "полностью здоров" и не испытывает каких-либо проблем из-за предыдущих болячек.



Добавим, ранее Бейло также сватали в "Манчестер Юнайтед", а The Athletic утверждает, что Юстин до сих пор занимает высокое место в шорт-листе "Арсенала" на замену Аарону Рамсдейлу.