"Ливерпуль" работает над приобретением Кьезы

"Ливерпуль" работает над приобретением вингера итальянского "Ювентуса" Федерико Кьезы.

Накануне "Ливерпуль" совершил свое первое приобретение этим летом, купив голкипера "Валенсии" Георгия Мамардашвили за 29 миллионов фунтов.



Однако Мамардашвили останется в "Валенсии" до конца сезона 2024/25, а значит состав команды Арне Слота пока остается без усиления.



Решить эту проблему "Ливерпуль" надеется с помощью приглашения Кьезы, об интересе к которому стало известно только в минувший понедельник. Как сообщает The Athletic, "красные" готовы потратить около 15 млн. евро (12.6 млн. фунтов) на Федерико.



Относительно невысокая цена за Кьезу обусловлена тем, что контракт Федерико истекает следующим летом. Вдобавок 26-летний игрок сборной Италии не входит в планы главного тренера "Ювентуса" Тиаго Мотты.



Кьеза имеет славу склонного к травмам игрока, однако в прошлом сезоне Федерико провел 37 матчей за "Ювентус" во всех соревнованиях, забив 10 голов и отдав три результативные передачи.