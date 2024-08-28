"Ливерпуль" работает над приобретением Кьезы

Федерико Кьеза "Ливерпуль" работает над приобретением вингера итальянского "Ювентуса" Федерико Кьезы.

Накануне "Ливерпуль" совершил свое первое приобретение этим летом, купив голкипера "Валенсии" Георгия Мамардашвили за 29 миллионов фунтов.

Однако Мамардашвили останется в "Валенсии" до конца сезона 2024/25, а значит состав команды Арне Слота пока остается без усиления.

Решить эту проблему "Ливерпуль" надеется с помощью приглашения Кьезы, об интересе к которому стало известно только в минувший понедельник. Как сообщает The Athletic, "красные" готовы потратить около 15 млн. евро (12.6 млн. фунтов) на Федерико.

Относительно невысокая цена за Кьезу обусловлена тем, что контракт Федерико истекает следующим летом. Вдобавок 26-летний игрок сборной Италии не входит в планы главного тренера "Ювентуса" Тиаго Мотты.

Кьеза имеет славу склонного к травмам игрока, однако в прошлом сезоне Федерико провел 37 матчей за "Ювентус" во всех соревнованиях, забив 10 голов и отдав три результативные передачи.


Метки Кьеза, Ливерпуль, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 28.08.2024 09:00

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  1. sausage 28.08.2024 11:30 # sausage
    ...состав команды Арне Слота пока остается без усиления.
    Решить эту проблему "Ливерпуль" надеется с помощью приглашения Кьезы...

    Такое себе усиление, скорее расширение состава.

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  2. superglor 28.08.2024 09:43 # superglor
    > уже 2 год нет опорника
    > покупают вингера

    Типичные портовые обрыганы.

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  3. ooaaaa 28.08.2024 09:30 # ooaaaa
    шакири 2.0

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