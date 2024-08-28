Осимхен едва ли перейдет в "Челси"

"Челси" едва ли купит нападающего итальянского "Наполи" Виктора Осимхена до закрытия летнего трансферного окна.

Накануне стало известно, что "Челси" проявил интерес к нападающему "Брентфорда" Айвену Тоуни, который доступен за адекватные деньги ввиду истекающего через год контракта.



Как сообщает The Guardian, "Челси" обратился к варианту с 28-летним Тоуни после того, как не смог совершить прорыв в переговорах по 25-летнему Осимхену.



"Челси" не только не согласовал с "Наполи" компенсацию за Осимхена, но и оказался не готов удовлетворить запросы Виктора по зарплате, хотя сам нигериец хочет перебраться на "Стэмфорд Бридж".



Ситуация с Осимхеном не должна помешать "Челси" продать своего нападающего Ромелу Лукаку в "Наполи".



Что касается Тоуни, то у того также есть на руках выгодное предложение из Саудовской Аравии с зарплатой в 16 миллионов фунтов в год, но Айвен предпочитает остаться в Премьер-Лиге.



"Брентфорд" хочет выручить за Тоуни 50 млн. фунтов, однако ожидается, что "Челси" предложит за Айвена гораздо меньше.