Семь вещей, что мы узнали во 2-м туре

"Манчестер Сити", "Арсенал" и "Ливерпуль" продолжают идти без потерь в стартовавшем сезоне, а вместе с ними расположился в топ-4 "Брайтон". Об этом и другом — в традиционных итогах тура Премьер-Лиги.





Холанд готов уйти в отрыв в гонке бомбардиров



Семь хет-триков в 68 матчах Премьер-Лиги — столько же, сколько Уэйн Руни сумел сделать за 491 игру в чемпионате за "Манчестер Юнайтед". 10 хет-триков за "Манчестер Сити", 94 гола в 101 матче за команду Хосепа Гвардиолы и обещание, что в будущем их будет гораздо больше. "Нелепые" цифры Эрлинга Хааланда — зловещий знак для соперников "горожан" в начале сезона.



"Ипсвич" был уничтожен мощью и проникающей способностью форварда, который в очередной раз продемонстрировал преимущества длительного летнего отдыха. Отсутствие сборной Норвегии на Евро-2024 уже положительно сказалось на стремлении "Сити" завоевать рекордный пятый титул Премьер-Лиги подряд.



"У меня есть ощущение, что он стал резче", — сказал Гвардиола. "В прошлом сезоне у него были проблемы с лодыжкой и коленом. В этом сезоне он очень хорошо за собой ухаживает и чувствует себя хорошо. Он стал дольше задерживаться после тренировок, чтобы отработать кроссы. В прошлом сезоне это было невозможно... Он незаменим во многих аспектах, но мы найдем способ, как его немного разгрузить и дать отдых".



Мадуэке воспользовался своим шансом



Неожиданным конкурентом Холанда в гонке бомбардиров стал вингер "Челси" Нони Мадуэке, которого еще недавно рассматривали как кандидата на аренду или продажу в условиях переизбытка полузащитников атакующего плана на "Стамфорд Бридж".



Болельщики "Челси" получили массу удовольствия от разгрома "Вулверхэмптона" во втором тайме. Коул Палмер вернулся и заблистал, Николас Джексон показал достойную игру современного центрального нападающего, а Мадуэке продемонстрировал изящество под давлением, оформив хет-трик.



В начале лета Мадуэке был одним из молодых игроков "Челси", которого связывали с уходом до того, как клуб сможет увидеть его лучшие стороны, и одним из заинтересованных клубов был "Ньюкасл". Вместо этого Энцо Мареска, ранее скупой на похвалы в адрес Нони, теперь знает, что у него есть взрывной вингер, а с Педру Нету, возможно, прояснится будущее Рахима Стерлинга. Сложность, конечно, заключается в том, чтобы найти клуб, который будет платить Стерлингу зарплату. Для таких перспективных игроков, как Мадуэке, которых в "Челси" несколько, проблема заключается в том, чтобы найти достаточно игрового времени, позволяющего впечатлить менеджера. Кажется, Мадуэке это удалось.



Ротация — ключ к чемпионским надеждам "Арсенала"



Попытка "Арсенала" стать первой командой, которой удается увеличить количество очков в Премьер-Лиге на протяжении пяти сезонов подряд, будет зависеть от способности Микеля Артеты оптимально использовать ротацию состава в этом сезоне.



В прошлом сезоне семь игроков провели не менее 30 матчей в чемпионате, и "Арсенал" набрал 89 очков, но все равно остался позади "Манчестер Сити". Все знали лучший стартовый состав Артеты, и это создавало две другие проблемы: основные игроки должны были сохранять свежесть, а игроки второго плана — веру в свои силы. Этим летом выпускник академии Эмиль Смит-Роу ушел в "Фулхэм", а Эдди Нкетиа, скорее всего, тоже покинет команду.



В "Сити" Хосеп Гвардиола, похоже, умеет ротировать игроков второго звена без какого-либо спада в игре команды, и теперь Артета должен научиться этому у своего старого наставника. Сможет ли Леандро Троссард, например, играть так же хорошо со старта, как он делал это в качестве джокера на "Вилла Парк"? Есть ли у "Арсенала" достаточная глубина состава, чтобы правильно распределить силы на весь сезон?



Биссума реабилитировался в глазах Постекоглу



Ив Биссума оказался в центре внимания, когда в социальных сетях появились кадры, на которых полузащитник "Тоттенхэма" вдыхает "веселящий газ". Игрок и без того не был на хорошем счету у менеджера "шпор" Анге Постекоглу ввиду своей нестабильности, а на матч с "Лестером" австралиец решил оставить его в запасе.



Биссума отреагировал на такие санкции от тренера правильно и, вернувшись в основу на матч с "Эвертоном", выдал свою лучшую игру за последнее время. Действуя в опорной зоне, но получив свободу при подключениях вперед, малиец вскоре забил свой первый гол за "шпор" с момента перехода из "Брайтона" два года назад.



Однако теперь ему нужно двигаться дальше. Биссума талантлив, но в Северном Лондоне он был непостоянен, а его место в стартовом составе находится под угрозой после прихода Арчи Грея. Это был просто первый шаг — "Эвертон" был слаб, а другие команды не позволят Биссума столько времени находиться с мячом.



"Саутгемптону" нужен новый нападающий



Рассел Мартин намерен усилить атаку "Саутгемптона" до закрытия трансферного окна в пятницу вечером, так как поражение на "Сент-Мэри" в матче с "Ноттингем Форест" только подчеркнуло ограниченность "святых" в последней трети поля.



Как и в первом матче с "Ньюкаслом", "Саутгемптон" владел мячом, но мало что с ним делал, и "Форест" по большей части был невозмутим. Отсутствие остроты в атаке "святых" должно вызывать беспокойство даже на столь ранней стадии, ведь в первых двух турах команда не забила ни одного гола (и не набрала ни одного очка).



Мартин обвинил в медлительности своей команды напряжение и чрезмерное желание произвести впечатление в первом домашнем матче после возвращения в элиту. В игре с "Форест" не хватало темпа и изобретательности, и "святым" придется стать более непредсказуемыми, чтобы избежать немедленного возвращения в Чемпионшип. Трансферный рынок еще открыт, и "Саутгемптону" необходимо ускориться с поиском форварда, который будет способен забивать голы.



Луис Диас привык открывать счет голам на "Энфилде"



Луис Диас отметил свое 100-е появление в составе "Ливерпуля", забив гол и отдав результативную передачу в матче с "Брентфордом" (2:0). Гол колумбийского форварда стал первым в сезоне Премьер-Лиги на "Энфилде", и это уже третья кампания подряд, когда Диас, подписавший контракт с "красными" в 2022 году, забивает первый гол "Ливерпуля" в чемпионате у себя дома.



Диас был заслуженно признан игроком матча и завершил свой юбилей, ассистировав Мохамеду Салаху. Летом были разговоры о том, что Диас может покинуть "Ливерпуль", но похоже, колумбиец находится в хорошей форме и сумел убедить Арне Слота, что, несмотря на отсутствие стабильности, он будет полезен в новом сезоне.



"Ливерпуль" стартовал достаточно уверенно, и пока что опасения болельщиков и экспертов на предмет отсутствия приобретений у "красных" были немного приглушены. Впрочем, понять, будет ли это проблемой для команды, мы сможем только на дистанции — "Ливерпуль" уже не раз при Юргене Клоппе демонстрировал способность провалиться на определенном отрезке, что в условиях гонки с почти идеальными "Арсеналом" и "Манчестер Сити" сразу же приведет к краху надежд "красных" на чемпионство.



"Эвертону" пора просыпаться



"Эвертон" был настолько плох на старте сезона, пропустив семь голов от "Брайтона" и "Тоттенхэма", что букмекерская контора Paddy Power поспешила словить хайп на неудачной форме "ирисок" и выплатила выигрыши всем, кто ставил на вылет мерсисайдцев.



Конечно, два разгромных поражения команды Шона Дайча болезненны для команды и ее поклонников, но все же — это лишь два матча в долгой прогулке команды по календарю Премьер-Лиги. Наверное, такие результаты могут давать сигнал руководству клуба о том, что необходимо найти возможность подписать еще кого-то до закрытия трансферного окна — например, правого защитника или форварда.



Но сейчас "Эвертон" смог получить позитив в домашней игре Кубка Лиги с "Донкастером", а дальше будет матч, который нужно выигрывать, против "Борнмута". Соперник — непростой, создавший немало проблем "Эвертону" в прошлом сезоне, но в этой игре команда Дайча просто обязана наконец проснуться и проявить свои лучшие качества, в первую очередь — характер.



Максим Загребин, специально для FAPL.ru