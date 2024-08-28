Кейн стал обладателем европейской "Золотой бутсы"
Капитану сборной Англии Харри Кейну были вручена награда как лучшему бомбардиру в европейском футболе по итогам сезона 2023/24.
Год назад Кейн решился покинуть "Тоттенхэм", перебравшись в "Баварию". В своем дебютном сезоне в Мюнхене Харри забил 44 гола на клубном уровне во всех соревнованиях, включая 36 в Бундеслиге.
Таким образом, 31-летний нападающий стал обладателем европейской "Золотой бутсы", которая ежегодно вручается лучшему бомбардиру в национальных первенствах Европы.
Кейн — первый обладатель этой награды среди англичан со времен Кевина Филлипса в 2000 году.
Харри стал стал третьим представителем "Баварии", бравшим этот приз, после его двукратных обладателей Герда Мюллера и Роберта Левандовски.
"Я хочу продолжить в тот же духе, как начал прошлый сезон, но важнее всего, чтобы мы выиграли трофеи", — цитирует Кейна The Independent.
28.08.2024 06:00
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