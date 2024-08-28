2-й раунд Кубка Лиги. Матчи вторника

Во вторник вечером было сыграно 18 матчей 2-го раунда Кубка Лиги. Все пятеро представителей Премьер-Лиги прошли дальше.

Все пять команд высшего дивизиона — "Брайтон", "Эвертон", "Лестер", "Фулхэм" и "Кристал Пэлас" — не только одержали по победе над соперником ниже классом, но и при этом не пропустили.



2-й раунд Кубка Лиги завершится семью матчами в среду. Команды, представляющие Англию в еврокубках, вступают в борьбу за трофей с 3-го раунда.



"Брайтон" — "Кроули" — 4:0 (1:0)



Голы: Адингра 31, Сармьенто 48, Уэбстер 84, О'Мэхони 86.



"Эвертон" — "Донкастер" — 3:0 (0:0)



Голы: Айрогбунам 53, Ндиайе 74, Бету 83.



"Лестер" — "Транмир" — 4:0 (1:0)



Голы: Айю 38, Мавидиди 51 (пен), Ндиди 71, Уинкс 90.



"Бирмингем" — "Фулхэм" — 0:2 (0:2)



Голы: Хименес 10, Стэнсфилд 14.



"Кристал Пэлас" — "Норвич" — 4:0 (1:0)



Голы: Камада 2, Матета 57, 68, Эзе 84.



"Мидлсбро" — "Стоук" — 0:5 (0:1)



Голы: Тезгель 14, Ммаэ 57, Кумас 60, Манхуф 65, 69.



"Барнсли" — "Шеффилд Юнайтед" — 1:0 (0:0)



Гол: Уоттерс 52.



"Барроу" — "Дерби" — 0:0 (0:0) победа "Барроу" по пенальти — 3:2



"Блэкберн" — "Блэкпул" — 1:2 (1:0)



Голы: Гейе 21 (пен) — Бисли 72, Коулсон 77.



"Ковентри" — "Оксфорд" — 1:0 (0:0)



Гол: Томас-Асанте 57.



"Флитвуд" — "Ротерхэм" — 2:1 (2:1)



Голы: Грейдон 16, 29 — Маккарт 2.



"Гримсби" — "Шеффилд Уэнсдей" — 1:5 (1:0)



Голы: Макдженнет 18 — Угбо, Лоу 54, Патерсон 72, 81, Поль Валентин 90.



"Харрогит" — "Престон" — 0:5 (0:4)



Голы: Гринвуд 14, 37 (пен), Осмайич 39, 45, 83.



"Миллуолл" — "Лейтон Ориент" — 0:1 (0:0)



Гол: Аджей 14.



КПР — "Лутон" — 1:1 (0:0) победа КПР по пенальти — 4:1



Голы: Сантос 11 — Нелсон 16.



"Шрюсбери" — "Болтон" — 0:2 (0:0)



Голы: Осей-Туту 52, Чарльз 65.



"Уолсолл" — "Хаддерсфилд" — 3:2 (0:1)



Голы: Лоу 63, 70, Хелик 77 (авт) — Корома 16, Раффелс 53.



"Уотфорд" — "Плимут" — 2:0 (1:0)



Голы: Райович 17, 72.