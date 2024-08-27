"Челси" потратил 17 млн. фунтов на Пендерса

"Челси" потратил 17 миллионов фунтов на приобретение голкипера бельгийского "Генка" Майка Пендерса.

19-летний Пендерс заключил с "Челси" контракт до 2032 года и до конца сезона 2024/25 останется в "Генке" на правах аренды.



Пендерс только в прошлом месяце сыграл свой первый официальный матч за "Генк", в возрасте 18 лет и 363 дней став третьим самым молодым дебютантом бельгийского первенства среди голкиперов.



Добавим, ранее этим летом "Челси" также приобрел голкипера "Вильярреала" Филипа Йоргенсена.