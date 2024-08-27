"Челси" потратил 17 млн. фунтов на Пендерса

Майк Пендерс "Челси" потратил 17 миллионов фунтов на приобретение голкипера бельгийского "Генка" Майка Пендерса.

19-летний Пендерс заключил с "Челси" контракт до 2032 года и до конца сезона 2024/25 останется в "Генке" на правах аренды.

Пендерс только в прошлом месяце сыграл свой первый официальный матч за "Генк", в возрасте 18 лет и 363 дней став третьим самым молодым дебютантом бельгийского первенства среди голкиперов.

Добавим, ранее этим летом "Челси" также приобрел голкипера "Вильярреала" Филипа Йоргенсена.


Метки аренда, Генк, Пендерс, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.08.2024 23:40

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  1. ganinilyha 27.08.2024 23:57 # ganinilyha
    7 вратарь уже, включая Кепу

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  2. takernotagiver 27.08.2024 23:45 # takernotagiver
    ХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХХАХАХХАХАХХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХХАХАХА

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