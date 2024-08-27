Рамсдейла не будет в "Вулверхэмптоне"

Голкипер "Арсенала" Аарон Рамсдейл не перейдет в "Вулверхэмптон".

По информации BBC "Вулверхэмптон" счел Рамсдейла чересчур дорогим для своего клуба, поэтому "волки" завершили свой интерес к Аарону.



"Вулверхэмптон" сразу же переключился на запасной вариант, которым является Сэм Джонстон из "Кристал Пэлас".



The Athletic утверждает, что "волки" близки к договоренности с "Пэлас" и собираются потратить около 10 миллионов фунтов на 31-летнего англичанина.



Ранее этим летом Джонстон попросил "Пэлас" отпустить его из клуба, отреагировав этим на решение главного тренера "орлов" Оливера Гласнера сделать Дина Хендерсона первым номером команды.



Добавим, основным голкипером "Вулверхэмптона" является Жозе Са, который пропустил лишь шесть матчей Премьер-Лиги после своего перехода из "Олимпиакоса" летом 2021.