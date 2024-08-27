"Брайтон" приобрел Кадиоглу у "Фенербахче"
"Брайтон" объявил о приобретении крайнего защитника турецкого "Фенербахче" Ферди Кадиоглу.
Трансфер Кадиоглу, который заключил с "Брайтоном" контракт на четыре года, оценивается в 25 миллионов фунтов.
Покупка 24-летнего Кадиоглу означает, что траты "Брайтона" на трансферы этим летом почти достигли 200 млн. фунтов.
Кадиоглу родился в Голландии и футбольное образование получил в НЕКе, за который сыграл 70 матчей до своего ухода в "Фенербахче" в 2018 году.
За шесть сезонов в Стамбуле Ферди сыграл свыше 200 матчей, забив 18 голов и завоевав Кубок Турции в 2023 году.
На международном уровне Кадиоглу мог выступать за Турцию, Голландию и Канаду, но в итоге выбрал турецкую сборную, за которую сыграл 20 матчей.
27.08.2024 22:00
Просмотров: 186
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
да что они себе позволяют?)
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий