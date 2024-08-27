"Брайтон" приобрел Кадиоглу у "Фенербахче"

Ферди Кадиоглу "Брайтон" объявил о приобретении крайнего защитника турецкого "Фенербахче" Ферди Кадиоглу.

Трансфер Кадиоглу, который заключил с "Брайтоном" контракт на четыре года, оценивается в 25 миллионов фунтов.

Покупка 24-летнего Кадиоглу означает, что траты "Брайтона" на трансферы этим летом почти достигли 200 млн. фунтов.

Кадиоглу родился в Голландии и футбольное образование получил в НЕКе, за который сыграл 70 матчей до своего ухода в "Фенербахче" в 2018 году.

За шесть сезонов в Стамбуле Ферди сыграл свыше 200 матчей, забив 18 голов и завоевав Кубок Турции в 2023 году.

На международном уровне Кадиоглу мог выступать за Турцию, Голландию и Канаду, но в итоге выбрал турецкую сборную, за которую сыграл 20 матчей.


Метки Брайтон, Кадиоглу, трансферы, Фенербахче

Автор mihajlo   

Дата 27.08.2024 22:00

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