"Брайтон" приобрел Кадиоглу у "Фенербахче"

"Брайтон" объявил о приобретении крайнего защитника турецкого "Фенербахче" Ферди Кадиоглу.

Трансфер Кадиоглу, который заключил с "Брайтоном" контракт на четыре года, оценивается в 25 миллионов фунтов.



Покупка 24-летнего Кадиоглу означает, что траты "Брайтона" на трансферы этим летом почти достигли 200 млн. фунтов.



Кадиоглу родился в Голландии и футбольное образование получил в НЕКе, за который сыграл 70 матчей до своего ухода в "Фенербахче" в 2018 году.



За шесть сезонов в Стамбуле Ферди сыграл свыше 200 матчей, забив 18 голов и завоевав Кубок Турции в 2023 году.



На международном уровне Кадиоглу мог выступать за Турцию, Голландию и Канаду, но в итоге выбрал турецкую сборную, за которую сыграл 20 матчей.