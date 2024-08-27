"Тоттенхэм" отправил Соломона в "Лидс"

Вингер "Тоттенхэма" Манор Соломон был арендован "Лидсом" из Чемпионшипа до конца сезона 2024/25.

Соломон только год назад присоединился к "Тоттенхэму", но успел сыграть за "шпор" лишь шесть матчей, включая пять в Премьер-Лиге, прежде чем его дебютный сезон был оборван серьезной травмой колена.



25-летний израильтянин, прежде поигравший за "Фулхэм" и "Шахтер", вернулся в строй во время предсезонного периода, приняв участие в товарищеских матчах против "Хартса", КПР и "Виселл Кобе".



Однако в данный момент главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу не испытывает дефицита во фланговых игроках, поэтому Соломон был отправлен за практикой в "Лидс". В Северный Лондон Манор вернется уже следующим летом.