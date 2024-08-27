"Юнайтед" начал переговоры насчет Стерлинга

Рахим Стерлинг "Манчестер Юнайтед" начал переговоры насчет перехода вингера "Челси" Рахима Стерлинга.

Стерлинг тренируется отдельно от первой команды после того, как Рахиму было сказано, что наставник Энцо Мареска не рассчитывает на него в этом сезоне.

По информации BBC, спортивный директор "Юнайтед" Дэн Эшуорт хочет изучить возможность приглашения Стерлинга, хотя нет никаких гарантий, что сторонам удастся договориться.

Со стороны "Челси" существует встречный интерес к вингеру "Юнайтед" Джейдону Санчо, но любая сделка, включая обмен игроками, будет заключена только на устраивающих "красных дьяволов" условиях.


Метки Манчестер Юнайтед, Стерлинг, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.08.2024 20:00

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  1. szobo88 27.08.2024 20:10 # szobo88
    Представляю как Стерлинга будут встречать на Энфилде и на Этихаде. Много интересного о себе узнает.

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  2. scholes18 27.08.2024 20:07 # scholes18
    это пиздец)

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