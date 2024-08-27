"Юнайтед" начал переговоры насчет Стерлинга

"Манчестер Юнайтед" начал переговоры насчет перехода вингера "Челси" Рахима Стерлинга.

Стерлинг тренируется отдельно от первой команды после того, как Рахиму было сказано, что наставник Энцо Мареска не рассчитывает на него в этом сезоне.



По информации BBC, спортивный директор "Юнайтед" Дэн Эшуорт хочет изучить возможность приглашения Стерлинга, хотя нет никаких гарантий, что сторонам удастся договориться.



Со стороны "Челси" существует встречный интерес к вингеру "Юнайтед" Джейдону Санчо, но любая сделка, включая обмен игроками, будет заключена только на устраивающих "красных дьяволов" условиях.