"Кристал Пэлас" согласовал покупку Нкетиа

"Кристал Пэлас" достиг договоренности о покупке нападающего "Арсенала" Эдди Нкетиа.

По информации Sky Sports, "Арсенал" принял предложение "Пэлас" в 30 миллионов фунтов, включая 5 млн. фунтов в виде бонусов.



Сейчас два клуба обсуждают структуру платежей и суть бонусов, но 25-летний англичанин уже получил разрешение пройти медобследование у "орлов".



Ранее Нкетиа не удалось договориться с "Ноттингем Форест", хотя "лесники" уже согласовали компенсацию за него с "Арсеналом", но здесь такой проблемы возникнуть не должно — "Пэлас" собирается сделать Эдди одним из своих самых высокооплачиваемых игроков.