"Арсенал" приобрел Микеля Мерино

"Арсенал" завершил приобретение полузащитника "Реал Сосьедад" Микеля Мерино за 31.6 млн. фунтов.

Мерино заключил с "Арсеналом" четырехлетний контракт, который также предусматривает опцию продления на 12 месяцев.



По информации Sky Sports, "Арсенал" заплатит за Мерино 27.4 млн. фунтов, а оставшиеся 4.2 млн. фунтов предусмотрены в виде бонусов.



Ранее этим летом Мерино выиграл Евро-2024 со сборной Испании, приняв участие во всех семи матчах на турнире и отметившись победным голом против Германии в четвертьфинале.



28-летний испанец стал третьим приобретением "Арсенала" в это трансферное окно после голкипера Давида Райи и защитника Риккардо Калафьори.



Марино выступает на позиции оттянутого полузащитника, и присутствие рядом Микеля должно развязать руки Деклану Райсу.



До своего перехода в "Реал Сосьедад" летом 2018 Мерино провел один сезон в "Ньюкасле", сыграв 25 матчей за "сорок".



Также Мерино, на счету которого 28 матчей за сборную Испании, поиграл за "Осасуну" и дортмундскую "Боруссию".



"Микель был ключевой целью для нас этим летом, и мы определили его как игрока, который сможет идеально влиться в наш состав, чтобы помочь нам в нашем стремлении улучшить свою игру относительно прошлого сезона. Микель добавит нам опыта, физической мощи и атлетизма", — сообщил спортивный директор "Арсенала" Эду.



