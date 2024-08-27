"Арсенал" приобрел Микеля Мерино

Микель Мерино "Арсенал" завершил приобретение полузащитника "Реал Сосьедад" Микеля Мерино за 31.6 млн. фунтов.

Мерино заключил с "Арсеналом" четырехлетний контракт, который также предусматривает опцию продления на 12 месяцев.

По информации Sky Sports, "Арсенал" заплатит за Мерино 27.4 млн. фунтов, а оставшиеся 4.2 млн. фунтов предусмотрены в виде бонусов.

Ранее этим летом Мерино выиграл Евро-2024 со сборной Испании, приняв участие во всех семи матчах на турнире и отметившись победным голом против Германии в четвертьфинале.

28-летний испанец стал третьим приобретением "Арсенала" в это трансферное окно после голкипера Давида Райи и защитника Риккардо Калафьори.

Марино выступает на позиции оттянутого полузащитника, и присутствие рядом Микеля должно развязать руки Деклану Райсу.

До своего перехода в "Реал Сосьедад" летом 2018 Мерино провел один сезон в "Ньюкасле", сыграв 25 матчей за "сорок".

Также Мерино, на счету которого 28 матчей за сборную Испании, поиграл за "Осасуну" и дортмундскую "Боруссию".

"Микель был ключевой целью для нас этим летом, и мы определили его как игрока, который сможет идеально влиться в наш состав, чтобы помочь нам в нашем стремлении улучшить свою игру относительно прошлого сезона. Микель добавит нам опыта, физической мощи и атлетизма", — сообщил спортивный директор "Арсенала" Эду.

Микель Мерино


Метки Арсенал, Мерино, Реал Сосьедад, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 27.08.2024 18:05

Количество просмотров Просмотров: 1270

Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. zaeba1l 27.08.2024 19:01 # zaeba1l
    Кто знает, почему русские священнослужители зовутся Попы?..
    Почему не Жопы?

    (ответить)

  2. zaeba1l 27.08.2024 18:58 # zaeba1l
    Что сейчас будет делать батька Лука? Как думаете?
    Ему кирдык наступает.. Осмелится на что-то несусветное или нет?

    (ответить)

  3. narcot 27.08.2024 18:52 # narcot
    русня, сегодня пошла 4я неделя. поздравляю))

    (ответить)

  4. sausage 27.08.2024 18:51 # sausage
    По информации Джеймса Пирса, источники в мерсисайдском клубе сообщили, что интерес к Кьезе носит ознакомительный характер, как и к некоторым другим игрокам.
    А что за кипешь насчёт Кьезы вообще? Продали Карвальо за 23, на его место купят Кьезо за 15 для ротации. Заиграет - норм топчика за копейки урвали, не заиграет - ну и хуй с ним. Одно слово - макаронник, не верю я в них особо.

    (ответить)

  5. hachidlo 27.08.2024 18:42 # hachidlo
    Так, что тут по Челси, что по хачидле? Всё в порядке, обе сосут. Ничего интересного походу. от 27.08.2024 18:33

    Так, что тут по Челси, что по хачидле? Всё в порядке, обе сосут. Ничего интересного походу. от 27.08.2024 18:26

    Источник: http://fapl.ru/users/sausage/

    Омг, бабца уже и фейки свои переключить не может. Хачидла головного мозга.

    Поздняков. Подписаться.

    (ответить)

  6. ganinilyha 27.08.2024 18:38 # ganinilyha
    «Манчестер Юнайтед» и «Челси» обсуждают обмен игроками.

    Спортивный директор манкунианцев Дэн Эшуорт начал переговоры о возможном обмене Джейдона Санчо на Рахима Стерлинга, сообщает The Telegraph. «Юнайтед» готов оформить эту сделку только на своих условиях.

    Отмечается, что интерес к Стерлингу также проявляет еще один европейский клуб. В случае ухода игрока лондонцы будут продолжать выплачивать часть его зарплаты, которая составляет около 300 000 фунтов в неделю.

    Если трансфер Рахима не будет оформлен до закрытия трансферного окна, он будет тренироваться с «Челси» U21.

    Не знаю по какому поводу на спортсе бугурт, обменять престарелого дельфина на Санчо было бы супер заебись.

    (ответить)

  7. kiva 27.08.2024 18:37 # kiva
    10.08.2024 19:09 #
    sausage

    Ван Бастен в в очёчках норм, на стиле мужчина. Отдалась бы ему изи.

    (ответить)


    27.08.2024 18:35 #
    sausage

    Эт чё за хуй ещё и Сосьедада? Чё, топчик? Отсосём.

    (ответить)

  8. quavo 27.08.2024 18:36 # quavo
    Арсосал на грабли теже наступает, вместо покупки лз и цн, берут цз и цпз. Гей кбаные, опять обосруться за чемпик

    (ответить)

  9. sausage 27.08.2024 18:35 # sausage
    Эт чё за хуй ещё и Сосьедада? Чё, топчик? Посмотрим.
    А Парти куда, в зоопарк сдадут?

    (ответить)

  10. mansmm 27.08.2024 18:34 # mansmm
    Дайте пригубить вялого. Телефон для связи 79163806090

    (ответить)

  11. sausage 27.08.2024 18:33 # sausage
    Так, что тут по Челси, что по хачидле? Всё в порядке, обе сосут. Ничего интересного походу.

    (ответить)

  12. haaland-moiyobir 27.08.2024 18:31 # haaland-moiyobir
    Живу в Москве. Очень люблю футбол, быструю езду. Играл в Московском Динамо, до травмы анала. Люблю посмеяться, обсуждаю практически все темы, кроме трансферов ливерпуля.

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  13. haaland-moiyobir 27.08.2024 18:28 # haaland-moiyobir
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  14. hachidlo 27.08.2024 18:28 # hachidlo
    10.08.2024 19:09 #
    sausage

    Ван Бастен в в очёчках норм, на стиле мужчина. Отдалась бы ему изи.

    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/109285/?c=1

    Тем временем, местный Ван Головастен

    https://imgur.com/a/best-smm-country-KXMMTsb

    (ответить)

  15. gayboy 27.08.2024 18:27 # gayboy
    ЧИ НА!

    (ответить)

  16. gameboy 27.08.2024 18:24 # gameboy
    Забавно что на ТМ егo стоимость уже как пять лет была 50 лямов, а тут за копейки чемпиона урвали)
    Welcome

    (ответить)

  17. alex0msk 27.08.2024 18:20 # alex0msk
    Соссия! Соссия))))))
    Хохлы прорвали кордон в
    Белгородской области.
    Движение в глубь происходит с
    невероятной скоростью. Ничего Курск
    не научил. Сколько было времени
    подготовиться? Опять поставили
    батальйон Ахмат, который при первых
    выстрелах уже начал кидать позиции.
    Пока наши бездействуют
    укронацистский канал Инсайдер ВСУ
    уже видосики прорыва выставляет. С
    нас смеются, а мы терпим.

    (ответить)

  18. calafiori 27.08.2024 18:20 # calafiori
    ОПА ЧИНАЗЗЗЕС СЮЮЮДА

    (ответить)

  19. suckernotagiver 27.08.2024 18:19 # suckernotagiver
    ВЫНОСИТЕ ЧАШКУ АПЛ НАХУЙ!!!

    (ответить)

  20. takernotagiver 27.08.2024 18:18 # takernotagiver
    Теперь Нкетия продать и купить добротного напа и это ТО можно назвать отличным)

    (ответить)

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