"Арсенал" приобрел Микеля Мерино
"Арсенал" завершил приобретение полузащитника "Реал Сосьедад" Микеля Мерино за 31.6 млн. фунтов.
Мерино заключил с "Арсеналом" четырехлетний контракт, который также предусматривает опцию продления на 12 месяцев.
По информации Sky Sports, "Арсенал" заплатит за Мерино 27.4 млн. фунтов, а оставшиеся 4.2 млн. фунтов предусмотрены в виде бонусов.
Ранее этим летом Мерино выиграл Евро-2024 со сборной Испании, приняв участие во всех семи матчах на турнире и отметившись победным голом против Германии в четвертьфинале.
28-летний испанец стал третьим приобретением "Арсенала" в это трансферное окно после голкипера Давида Райи и защитника Риккардо Калафьори.
Марино выступает на позиции оттянутого полузащитника, и присутствие рядом Микеля должно развязать руки Деклану Райсу.
До своего перехода в "Реал Сосьедад" летом 2018 Мерино провел один сезон в "Ньюкасле", сыграв 25 матчей за "сорок".
Также Мерино, на счету которого 28 матчей за сборную Испании, поиграл за "Осасуну" и дортмундскую "Боруссию".
"Микель был ключевой целью для нас этим летом, и мы определили его как игрока, который сможет идеально влиться в наш состав, чтобы помочь нам в нашем стремлении улучшить свою игру относительно прошлого сезона. Микель добавит нам опыта, физической мощи и атлетизма", — сообщил спортивный директор "Арсенала" Эду.
27.08.2024 18:05
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Последние комментарии:
Кто знает, почему русские священнослужители зовутся Попы?..
Почему не Жопы?
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Что сейчас будет делать батька Лука? Как думаете?
Ему кирдык наступает.. Осмелится на что-то несусветное или нет?
(ответить)
русня, сегодня пошла 4я неделя. поздравляю))
(ответить)
По информации Джеймса Пирса, источники в мерсисайдском клубе сообщили, что интерес к Кьезе носит ознакомительный характер, как и к некоторым другим игрокам.
А что за кипешь насчёт Кьезы вообще? Продали Карвальо за 23, на его место купят Кьезо за 15 для ротации. Заиграет - норм топчика за копейки урвали, не заиграет - ну и хуй с ним. Одно слово - макаронник, не верю я в них особо.
(ответить)
Так, что тут по Челси, что по хачидле? Всё в порядке, обе сосут. Ничего интересного походу. от 27.08.2024 18:33
Так, что тут по Челси, что по хачидле? Всё в порядке, обе сосут. Ничего интересного походу. от 27.08.2024 18:26
Источник: http://fapl.ru/users/sausage/
Омг, бабца уже и фейки свои переключить не может. Хачидла головного мозга.
Поздняков. Подписаться.
(ответить)
«Манчестер Юнайтед» и «Челси» обсуждают обмен игроками.
Спортивный директор манкунианцев Дэн Эшуорт начал переговоры о возможном обмене Джейдона Санчо на Рахима Стерлинга, сообщает The Telegraph. «Юнайтед» готов оформить эту сделку только на своих условиях.
Отмечается, что интерес к Стерлингу также проявляет еще один европейский клуб. В случае ухода игрока лондонцы будут продолжать выплачивать часть его зарплаты, которая составляет около 300 000 фунтов в неделю.
Если трансфер Рахима не будет оформлен до закрытия трансферного окна, он будет тренироваться с «Челси» U21.
Не знаю по какому поводу на спортсе бугурт, обменять престарелого дельфина на Санчо было бы супер заебись.
(ответить)
10.08.2024 19:09 #
sausage
Ван Бастен в в очёчках норм, на стиле мужчина. Отдалась бы ему изи.
(ответить)
27.08.2024 18:35 #
sausage
Эт чё за хуй ещё и Сосьедада? Чё, топчик? Отсосём.
(ответить)
Арсосал на грабли теже наступает, вместо покупки лз и цн, берут цз и цпз. Гей кбаные, опять обосруться за чемпик
(ответить)
Эт чё за хуй ещё и Сосьедада? Чё, топчик? Посмотрим.
А Парти куда, в зоопарк сдадут?
(ответить)
Дайте пригубить вялого. Телефон для связи 79163806090
(ответить)
Так, что тут по Челси, что по хачидле? Всё в порядке, обе сосут. Ничего интересного походу.
(ответить)
Живу в Москве. Очень люблю футбол, быструю езду. Играл в Московском Динамо, до травмы анала. Люблю посмеяться, обсуждаю практически все темы, кроме трансферов ливерпуля.
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(ответить)
10.08.2024 19:09 #
sausage
Ван Бастен в в очёчках норм, на стиле мужчина. Отдалась бы ему изи.
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/109285/?c=1
Тем временем, местный Ван Головастен
https://imgur.com/a/best-smm-country-KXMMTsb
(ответить)
ЧИ НА!
(ответить)
Забавно что на ТМ егo стоимость уже как пять лет была 50 лямов, а тут за копейки чемпиона урвали)
Welcome
(ответить)
Соссия! Соссия))))))
Хохлы прорвали кордон в
Белгородской области.
Движение в глубь происходит с
невероятной скоростью. Ничего Курск
не научил. Сколько было времени
подготовиться? Опять поставили
батальйон Ахмат, который при первых
выстрелах уже начал кидать позиции.
Пока наши бездействуют
укронацистский канал Инсайдер ВСУ
уже видосики прорыва выставляет. С
нас смеются, а мы терпим.
(ответить)
ОПА ЧИНАЗЗЗЕС СЮЮЮДА
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ВЫНОСИТЕ ЧАШКУ АПЛ НАХУЙ!!!
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Теперь Нкетия продать и купить добротного напа и это ТО можно назвать отличным)
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