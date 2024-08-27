"Вилла" отправила Айлинг-Джуниора в "Болонью"

"Астон Вилла" отправила своего полузащитника Самуэля Айлинг-Джуниора в аренду в итальянскую "Болонью".

Айлинг-Джуниор только 1 июля присоединился к "Вилле", перебравшись из "Ювентуса" по сделке стоимостью 17 миллионов евро (14.4 млн. фунтов), включая бонусы.



20-летний англичанин прошел с командой Унаи Эмери предсезонную подготовку, но участия в двух первых матчах Премьер-Лиги не принимал.



В преддверии закрытия летнего трансферного окна "Вилла" решила, что пока Айлинг-Джуниору будет лучше набираться опыта на стороне. Поэтому Самуэль возвращается в Италию и в сезоне 2024/25 будет представлять "Болонью".