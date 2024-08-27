"Челси" обратился насчет Тоуни

Айвен Тоуни "Челси" обратился насчет приобретения нападающего "Брентфорда" Айвена Тоуни.

В преддверии закрытия летнего трансферного окна "Челси" надеется обзавестись проверенным бомбардиром, однако переговоры с "Наполи" по Виктору Осимхену складываются непросто.

Более доступной альтернативой Осимхену для "Челси" является Тоуни, и Sky Sports утверждает, что сейчас "синие" инициировали переговоры насчет Айвена.

"Брентфорд" более чем открыт к продаже Тоуни. Контракт Айвена истекает следующим летом, и "пчелы" не намерены терять свою звезду безо всякой компенсации.

На руках у Тоуни есть роскошное предложение от саудовского "Аль-Ахли", однако "Челси" — это возможность для 28-летнего нападающего остаться в Премьер-Лиге и спасти свою карьеру в сборной Англии.

Из-за истекающего контракта Тоуни доступен за относительно небольшие деньги, а зарплата Айвена вписывается в ведомость "Челси".


Метки Брентфорд, Тоуни, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.08.2024 16:00

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Последние комментарии:




  1. quickelf 27.08.2024 17:05 # quickelf
    Стерлядь и Лукаку надо на выход! У обоих вместе ЗП, как у пол команды

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  2. closer 27.08.2024 16:15 # closer
    черный? - в ачивси

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  3. iceandfire 27.08.2024 16:01 # iceandfire
    Лучше так, чем Осимхен

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