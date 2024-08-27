"Челси" обратился насчет Тоуни
"Челси" обратился насчет приобретения нападающего "Брентфорда" Айвена Тоуни.
В преддверии закрытия летнего трансферного окна "Челси" надеется обзавестись проверенным бомбардиром, однако переговоры с "Наполи" по Виктору Осимхену складываются непросто.
Более доступной альтернативой Осимхену для "Челси" является Тоуни, и Sky Sports утверждает, что сейчас "синие" инициировали переговоры насчет Айвена.
"Брентфорд" более чем открыт к продаже Тоуни. Контракт Айвена истекает следующим летом, и "пчелы" не намерены терять свою звезду безо всякой компенсации.
На руках у Тоуни есть роскошное предложение от саудовского "Аль-Ахли", однако "Челси" — это возможность для 28-летнего нападающего остаться в Премьер-Лиге и спасти свою карьеру в сборной Англии.
Из-за истекающего контракта Тоуни доступен за относительно небольшие деньги, а зарплата Айвена вписывается в ведомость "Челси".
27.08.2024 16:00
Просмотров: 845
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Стерлядь и Лукаку надо на выход! У обоих вместе ЗП, как у пол команды
(ответить)
черный? - в ачивси
(ответить)
Лучше так, чем Осимхен
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий