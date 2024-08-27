Фердинанд считает, что МЮ совершает ошибку, продавая Мактоминея

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд раскритиковал клуб с "Олд Траффорд" за намерение продать полузащитника Скотта Мактоминея.

В минувший уикенд стало известно, что "Юнайтед" согласился продать Мактоминея в "Наполи" за 25 миллионов фунтов. Ожидается, что вырученные деньги "красные дьяволы" направят на приглашение Мануэля Угарте из ПСЖ.



Фердинанд считает продажу Мактоминея ошибкой и указывает, что любой команде нужны игроки, которые не хватают звезд с неба, но при этом усердно работают на команду.



"Не каждый игрок может быть большой звездой или обладать большой популярностью. Именно так я смотрю на Скотта Мактоминея".



"Я всегда говорил, что в этой лиге тебе нужны игроки вроде Джона О'Ши, Уэса Брауна, Даррена Флетчера, Чичарито, Оле Гунннара Сульшера, как были у нас в "Юнайтед".



"Либо тебе нужны игроки вроде Альвареса, когда тот был в "Сити", или Жереми Доку в прошлом сезоне. Игроки, которые выходят и влияют на игру, хотя не всегда попадают в стартовый состав".



"Такие игроки имеют огромную ценность, и они понимают ДНК клуба, особенно пришедшие из академии. "Манчестер Юнайтед" всегда придерживался этого. У меня это не укладывается в голове, потому что вам придется потратить 30, 40, 50 миллионов фунтов, чтобы заменить его. Это не будет дешево".



"Это риск, потому что ты не знаешь, что получишь от нового игрока, тогда как его (Мактоминея) ты хорошо знаешь. Он проявляет себя, когда играет. Возможно, он не всегда играет на восемь или девять баллов из 10, но на семь — точно. Каждый также знает, что он вполне может сыграть на восемь и забить гол", — цитирует Фердинанда Daily Mail.