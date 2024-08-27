"Брентфорд" не приблизился к продаже Тоуни

"Брентфорд" не приблизился к продаже нападающего Айвена Тоуни в саудовский "Аль-Ахли", несмотря на готовность пойти на уступки в переговорах.

Тоуни не участвовал в двух первых матчах "Брентфорда" в новом сезоне Премьер-Лиги, что связано с неопределенностью насчет будущего Айвена.



"Брентфорд" так и не дождался предложений от грандов Премьер-Лиги по Тоуни и сейчас пытается продать 28-летнего англичанина в "Аль-Ахли".



Как сообщает Evening Standard, "Брентфорд" даже снизил цену за Тоуни с 50 до 40 миллионов фунтов, но "Аль-Ахли" предлагает лишь 25 млн. фунтов.



Хорошая для "Брентфорда" новость в том, что трансферное окно в Саудовской Аравии закрывается позже, чем в Премьер-Лиге, поэтому "пчелы" смогут продать Тоуни на Ближний Восток, если никто из английских грандов так и не попытается заполучить Айвена до дедлайна 30 августа.