Мареска: "Владельцы не просили меня выиграть Премьер-Лигу или Лигу Чемпионов в этом сезоне"

Энцо Мареска Главный тренер "Челси" Энцо Мареска считает, что ему нужно создать команду, способную сражаться за победу в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов, однако цели завоевать основные трофеи уже в этом сезоне перед ним не стоит.

В минувшее воскресенье "Челси" набрал свои первые очки в новом сезоне Премьер-Лиги, одолев на выезде "Вулверхэмптон" со счетом 2:6.

По словам Марески, владельцы "Челси" не ставили перед ним какую-либо турнирную задачу на этот сезон, однако Энцо и сам понимает, где его клуб должен находиться.

"В данный момент цель в том, чтобы увидеть способы, как мы можем прибавить, и улучшить игроков".

"Владельцы просто попросили улучшить игроков и команду, они не просили сражаться за победу в Премьер-Лиге или Лиге Чемпионов в этом сезоне".

"Я чувствую себя счастливчиком благодаря тому, какими игроками обладаю в составе. Я не чувствую себя счастливчиком, потому что клуб не просил меня выиграть Премьер-Лигу или попасть в Лигу Чемпионов".

"Речь о клубе, который выигрывал Лигу Чемпионов три года назад, но затем они финишировали 12-ми и шестыми. Поэтому бороться за титул в этом сезоне не было бы реалистично".

"Думаю, мы можем заложить нечто важное на будущее — на месяцы, годы. И тогда мы снова сможем стать претендентом на победу в этих соревнованиях".

"Ты не можешь стать претендентом сразу же. Разница между нами и "Манчестер Сити" с "Арсеналом" в том, что "Сити" работает с одним тренером восемь-девять лет, а "Арсенал" — четыре-пять. "Челси" работает с одним тренером два месяца. Это главная разница для меня в данный момент", — цитирует Мареску Evening Standard.


Метки Мареска, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.08.2024 13:00

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Последние комментарии:




  1. makeewadim 27.08.2024 13:44 # makeewadim
    Косит под пепа) Очередной шут гороховый за неустойку

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  2. suddenly 27.08.2024 13:42 # suddenly
    Как ты можешь выиграть Лигу Чемпионов в этом сезоне, если в ней не участвуешь?

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  3. felix-the-cat 27.08.2024 13:03 # felix-the-cat
    Да главная цель членси не вылететь в чемпионшип, это понятно)

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