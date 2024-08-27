Угарте направляется в Англию на медобследование

Французский ПСЖ разрешил своему полузащитнику Мануэлю Угарте отправиться в Англию на медобследование в "Манчестер Юнайтед".

The Athletic подтверждает информацию о том, что после длительных переговоров "Юнайтед" удалось согласовать с ПСЖ компенсацию за Угарте.



ПСЖ гарантированно получит за 23-летнего уругвайца 50 миллионов евро (42.3 млн. фунтов), а еще 10 млн. евро будут предусмотрены в виде бонусов (8.5 млн. фунтов).



Уже сегодня, во вторник, Угарте прибудет в Англию, и если не возникнет никаких неожиданностей, Мануэль сможет дебютировать за "Юнайтед" в матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в ближайшее воскресенье.



Угарте только год назад перебрался в Париж из "Спортинга". Мануэль сыграл 37 матчей за ПСЖ во всех соревнованиях в своем дебютном сезоне, но в рамках Лиги 1 отметился лишь 21 выходом в старте.