"Байер" сделал предложение насчет Тайлера Мортона

Немецкий "Байер" сделал предложение "Ливерпулю" насчет аренды полузащитника Тайлера Мортона.

Ранее этим летом Мортоном интересовались "Аталанта" и "РБ Лейпциг". По информации Liverpool Echo, теперь насчет Тайлера обратился "Байер".



Главный тренер "Байера" и бывший полузащитник "Ливерпуля" Хаби Алонсо хочет арендовать 21-летнего англичанина до конца сезона 2024/25, и в данный момент "красные" рассматривают предложение чемпионов Бундеслиги.



"Ливерпуль" открыт к расставанию с Мортоном, но предпочел бы сразу его продать, оценивая Тайлера в 20 миллионов фунтов.



Мортон дебютировал за "Ливерпуль" почти три года назад, но два предыдущих сезона провел в аренде в Чемпионшипе, выступая за "Блэкберн" и "Халл".



Добавим, Мортон не попадал в заявку команды Арне Слота на два первых матча в новом сезоне Премьер-Лиги.