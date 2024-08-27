"Байер" сделал предложение насчет Тайлера Мортона
Немецкий "Байер" сделал предложение "Ливерпулю" насчет аренды полузащитника Тайлера Мортона.
Ранее этим летом Мортоном интересовались "Аталанта" и "РБ Лейпциг". По информации Liverpool Echo, теперь насчет Тайлера обратился "Байер".
Главный тренер "Байера" и бывший полузащитник "Ливерпуля" Хаби Алонсо хочет арендовать 21-летнего англичанина до конца сезона 2024/25, и в данный момент "красные" рассматривают предложение чемпионов Бундеслиги.
"Ливерпуль" открыт к расставанию с Мортоном, но предпочел бы сразу его продать, оценивая Тайлера в 20 миллионов фунтов.
Мортон дебютировал за "Ливерпуль" почти три года назад, но два предыдущих сезона провел в аренде в Чемпионшипе, выступая за "Блэкберн" и "Халл".
Добавим, Мортон не попадал в заявку команды Арне Слота на два первых матча в новом сезоне Премьер-Лиги.
27.08.2024 11:00
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