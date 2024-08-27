"Вулверхэмптон" продолжает переговоры по Рамсдейлу

"Вулверхэмптон" выглядит наиболее вероятным направлением для голкипера "Арсенала" Аарона Рамсдейла.

На прошлой неделе стало известно, что "Вулверхэмптон" выдвинул предложение насчет аренды Рамсдейла до конца сезона с опцией выкупа.



"Вулверхэмптон" не может позволить себе сразу приобрести Рамсдейла — из-за связанных с финансовым фейр-плей ограничений у "волков" есть только 20 миллионов фунтов на траты этим летом, сообщает Daily Mail.



Несмотря на сложности с финансами, "Вулверхэмптон" продолжает борьбу за Рамсдейла, и в данный момент клуб с "Молинью" выглядит наиболее вероятным направлением для 26-летнего англичанина.



Рамсдейла также сватали в "Саутгемптон" и "Ньюкасл", но первые остановили свой выбор на Юстине Бейло из "Фейеноорда", а вторые сосредоточены на переговорах по Джеймсу Траффорду из "Бернли".



Рамсдейл недоволен своей ролью в "Арсенале", где он лишь является дублером Давида Райи, и жаждет уйти в клуб, где сможет играть регулярно.



Также сообщается, что в качестве альтернативы Рамсдейлу "Вулверхэмптон" рассматривает Сэма Джонстона, который с недавних пор находится за спиной у Дина Хендерсона в "Кристал Пэлас".



Добавим, в двух первых матчах нового сезона Премьер-Лиги "Вулверхэмптон" пропустил больше всех — восемь голов. Это должно заставить "волков" активизировать свои усилия по укреплению последнего рубежа.