"Вулверхэмптон" продолжает переговоры по Рамсдейлу

Аарон Рамсдейл "Вулверхэмптон" выглядит наиболее вероятным направлением для голкипера "Арсенала" Аарона Рамсдейла.

На прошлой неделе стало известно, что "Вулверхэмптон" выдвинул предложение насчет аренды Рамсдейла до конца сезона с опцией выкупа.

"Вулверхэмптон" не может позволить себе сразу приобрести Рамсдейла — из-за связанных с финансовым фейр-плей ограничений у "волков" есть только 20 миллионов фунтов на траты этим летом, сообщает Daily Mail.

Несмотря на сложности с финансами, "Вулверхэмптон" продолжает борьбу за Рамсдейла, и в данный момент клуб с "Молинью" выглядит наиболее вероятным направлением для 26-летнего англичанина.

Рамсдейла также сватали в "Саутгемптон" и "Ньюкасл", но первые остановили свой выбор на Юстине Бейло из "Фейеноорда", а вторые сосредоточены на переговорах по Джеймсу Траффорду из "Бернли".

Рамсдейл недоволен своей ролью в "Арсенале", где он лишь является дублером Давида Райи, и жаждет уйти в клуб, где сможет играть регулярно.

Также сообщается, что в качестве альтернативы Рамсдейлу "Вулверхэмптон" рассматривает Сэма Джонстона, который с недавних пор находится за спиной у Дина Хендерсона в "Кристал Пэлас".

Добавим, в двух первых матчах нового сезона Премьер-Лиги "Вулверхэмптон" пропустил больше всех — восемь голов. Это должно заставить "волков" активизировать свои усилия по укреплению последнего рубежа.


Метки Арсенал, Вулверхэмптон, Рамсдейл

Автор mihajlo   

Дата 27.08.2024 10:00

Количество просмотров Просмотров: 147



Поиск: