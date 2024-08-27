Сантьяго Хименес отказал "Форест"

Нападающий голландского "Фейеноорда" Сантьяго Хименес отказался от перехода в "Ноттингем Форест".

Хименес изначально был целью номер один "Форест" по укреплению позиции нападающего на это лето, и "лесники" сосредоточились на Сантьяго после того, как не смогли договориться с Эдди Нкетиа из "Арсенала".



По информации The Telegeaph, "Форест" был готов заплатить 29 миллионов фунтов за 23-летнего голландца, который забил 40 голов в 64 матчах за "Фейеноорд", работая там с нынешним главным тренером "Ливерпуля" Арне Слотом.



Однако Хименес принял решение отклонить предложение "Форест", что ставит клуб с "Сити Граунд" в крайне затруднительное положение.



Дело в том, что у "Форест" едва ли получится вернуться за стол переговоров с Нкетиа — тот уже находится одной ногой в "Кристал Пэлас".