"Ньюкасл" в 48 часах от сделки по Гехи

"Ньюкасл" надеется согласовать приобретение защитника "Кристал Пэлас" Марка Гехи в ближайшие 48 часов.

Этим летом "Ньюкасл" сделал уже четыре предложений по Гехи, но все они были отклонены "Пэлас". Несмотря на это, два клуба продолжают переговоры.



По информации Daily Mail, очередной раунд переговоров состоялся в понедельник, и стороны вплотную приблизились к достижению компромисса.



Существуют ожидания, что "Пэлас" примет следующее предложение "Ньюкасла" в размере около 70 миллионов фунтов, что стало бы рекордной продажей для одних и рекордной покупкой для других. А дальше уже сам Гехи должен будет решить, хочет ли он присоединиться к "сорокам".



"Пэлас" уже присмотрел замену 24-летнему англичанину в лице защитника "Вольфсбурга" Максанса Лакруа, которого "орлы" готовы приобрести независимо от того, состоится ли сделка с "Ньюкаслом".