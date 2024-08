Светская хроника за вторник

Кингсли Команд может перебраться в Премьер-Лигу. Георгий Мамардашвили прошел медобследование в "Ливерпуле". Виктор Осимхен предпочитает "Челси". Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за вторник.

Сразу несколько клубов Премьер-Лиги заинтересованы в вингере Кингсли Комане, который должен покинуть "Баварию" до закрытия трансферного окна. (L'Equipe)



Голкипер "Валенсии" Георгий Мамардашвили в понедельник прошел медобследование в "Ливерпуле". "Красные" купят 23-летнего грузина за 30 миллионов фунтов и оставят его в испанском клубе до конца сезона. (The Times)



Предложение "Ливерпуля" по вингеру "Ювентуса" Федерико Кьезе может составить 13 млн. фунтов. (Liverpool Echo)



"Бернли" согласовал покупку полузащитника "Манчестер Юнайтед" Ганнибала Межбри. (The Athletic)



"Манчестер Сити" согласовал продажу защитника Жоау Канселу в "Аль-Хиляль" за 21.2 млн. фунтов, но игрок пока сказал "да" саудовскому клубу. (BBC)



Нападающий "Наполи" Виктор Осимхен, трансферная цель "Челси", отказался от переезда в Саудовскую Аравию. (TEAMtalk)



Осимхен предпочитает "Челси". (i Sport)



"Борнмут" оптимистичен насчет компромисса с "Челси" по аренде голкипера Кепы Аррисабалаги. (Daily Mail)



"Эвертон" договаривается насчет аренды нападающего "Челси" Давида Датро Фофана. (TEAMtalk)



Вингер "Тоттенхэма" Манор Соломон будет арендован "Лидсом". (The Athletic)



"Селтик" заинтересован в возвращении нападающего "Кристал Пэлас" Одсонна Эдуара. (News Shopper)



"Пэлас" нацелился на оцениваемого в 30 млн. фунтов защитника "Вулверхэмптона" Райана Аит-Нури. (The Sun)



"Ноттингем Форест" нацелился на полузащитника "Вест Хэма" Джеймса Уорд-Проуза. (Football Insider)



"Вест Хэм" открыт к предложениям насчет Уорд-Проуза, но активно не ищет покупателя на 29-летнего англичанина. (Sky Sports)



"Ньюкасл" возобновил интерес к Джеймсу Траффорду и сейчас договаривается насчет аренды голкипера "Бернли" с обязательством по выкупу. (The Guardian)



Правый защитник "Фиорентины" Майкл Кайоде заинтересовал "Брентфорд". (Sky Sports)



"Брентфорд" начал переговоры с полузащитником "Бешикташа" Алексом Окслейд-Чемберленом, которым также интересуется "Аякс". (Sports Digitale)



"Наполи" ожидает вскоре завершить приобретение полузащитника "Брайтона" Билли Гилмора за 12.5 млн. фунтов. (Daily Mail)



Другое



Бывший полузащитник "Юнайтед" Фред оформил первый в своей карьере хет-трик, трижды отличившись за "Фенербахче" Жозе Моуриньо. (Daily Mirror)



Гол Коула Палмера за "Челси" против "Вулверхэмптона" был засчитан ошибочно, потому что Роберт Санчес, вводя мяч в игру, пробил по катящемуся снаряду. Однако VAR в таких ситуациях не может вмешаться. (talkSPORT)



Гари Невилл признался, что его любимой командой, помимо родного "Юнайтед", всегда был "Арсенал", и он даже согласился бы поиграть за "канониров". (The Sun)



Ким Кардашьян встретилась с английским полузащитником Джудом Беллингемом на базе "Реала". (The Sun)