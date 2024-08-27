"Атлетико" задумывается о приглашении Нунеша

Матеуш Нунеш Испанский "Атлетико" задумывается о приглашении полузащитника "Манчестер Сити" Матеуша Нунеша.

Прошлым летом "Сити" приобрел Нунеша у "Вулверхэмптона" за 53 миллиона фунтов, этой покупкой отреагировав на уход Илкая Гюндогана в "Барселону".

Однако Матеуш так и не заиграл в "Сити", отметившись лишь 16 появлениями в стартовом составе "горожан" в прошлом сезоне с учетом всех соревнований, а Гюндоган сейчас вернулся на "Этихад".

"Сити" открыт к расставанию с Нунешом, которого сватают в различные клубы Премьер-Лиги, но The Athletic утверждает, что у 25-летнего игрока сборной Португалии также есть вариант с "Атлетико".

"Атлетико" едва ли сможет позволить себе сразу приобрести Нунеша. Уход Матеуша в аренду с последующим выкупом является наиболее вероятным сценарием.


Метки Атлетико, Манчестер Сити, Нунеш

Автор mihajlo   

Дата 27.08.2024 00:05

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