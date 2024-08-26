Стерлинг открыт к переходу в "Юнайтед"

Вингер "Челси" Рахим Стерлинг открыт к переходу в "Манчестер Юнайтед".

Как известно, Стерлинг не получил игрового номера на этот сезон и был отстранен от тренировок с первой командой "Челси". Клуб явным образом подталкивает игрока к уходу.



У Стерлинга остается еще три года по контракту с зарплатой около 300,000 фунтов в неделю — речь идет о гарантированном заработке в 40 миллионов фунтов.



Чтобы отъезд Стерлинга со "Стэмфорд Бридж" был возможен, Рахиму придется или добровольно пойти на понижение зарплаты, или заставить "Челси" выплатить ему прощальную компенсацию.



Одним из немногих клубов, которые могут позволить себе Стерлинга, является "Юнайтед", и The Telegraph утверждает, что желающий покинуть "Челси" Рахим открыт к переезду на "Олд Траффорд", несмотря на то, что семь лет своей карьеры посвятил "Манчестер Сити".



В своем интервью Daily Mirror в 2019 году Стерлинг рассказывал, что в детстве был огромным фанатом "Юнайтед", имел футболку клуба и даже присутствовал на победном для "красных дьяволов" финале Кубка Англии в 2007.



"Юнайтед" также может попытаться арендовать Стерлинга или выменять 29-летнего англичанина на своего вингера Джейдона Санчо. Все это будет обсуждаться в заключительные дни летнего трансферного окна.