"Ливерпуль" обратился насчет Кьезы

Федерико Кьеза "Ливерпуль" сделал запрос насчет вингера итальянского "Ювентуса" Федерико Кьезы.

За считанные дни до закрытия трансферного окна "Ливерпуль" остается единственным в Премьер-Лиге клубом, который не совершил ни одного приобретения этим летом.

Вместе с тем главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот неоднократно говорил, что его спортивный директор Ричард Хьюз трудится изо всех сил над поиском усиления.

По информации журналиста Фабрицио Романо, в понедельник "Ливерпуль" сделал запрос насчет Кьезы, от которого "Ювентус" рад избавиться.

"Ливерпуль" изучает, на каких условиях возможна сделка, но 26-летний игрок сборной Италии открыт к переезду в Премьер-Лигу.


Метки Кьеза, Ливерпуль, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 26.08.2024 22:00

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  1. sausage 26.08.2024 23:08 # sausage
    Нахуй не нужен. Дай бог, что это утка была.

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  2. live-juve 26.08.2024 22:58 # live-juve
    хороший игрок, настырный, но хрустальный, за 12 лямов можно, на следующий год в челси уйдет за сотку...

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  3. meshuggah 26.08.2024 22:33 # meshuggah
    Подзалупаль обратился за очередной порцией мочи

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  4. felix-the-cat 26.08.2024 22:21 # felix-the-cat
    Господи, лучше никого чем это полено ебаное

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