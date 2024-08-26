"Ливерпуль" обратился насчет Кьезы
"Ливерпуль" сделал запрос насчет вингера итальянского "Ювентуса" Федерико Кьезы.
За считанные дни до закрытия трансферного окна "Ливерпуль" остается единственным в Премьер-Лиге клубом, который не совершил ни одного приобретения этим летом.
Вместе с тем главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот неоднократно говорил, что его спортивный директор Ричард Хьюз трудится изо всех сил над поиском усиления.
По информации журналиста Фабрицио Романо, в понедельник "Ливерпуль" сделал запрос насчет Кьезы, от которого "Ювентус" рад избавиться.
"Ливерпуль" изучает, на каких условиях возможна сделка, но 26-летний игрок сборной Италии открыт к переезду в Премьер-Лигу.
26.08.2024 22:00
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Последние комментарии:
Нахуй не нужен. Дай бог, что это утка была.
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хороший игрок, настырный, но хрустальный, за 12 лямов можно, на следующий год в челси уйдет за сотку...
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Подзалупаль обратился за очередной порцией мочи
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Господи, лучше никого чем это полено ебаное
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