"Ливерпуль" обратился насчет Кьезы

"Ливерпуль" сделал запрос насчет вингера итальянского "Ювентуса" Федерико Кьезы.

За считанные дни до закрытия трансферного окна "Ливерпуль" остается единственным в Премьер-Лиге клубом, который не совершил ни одного приобретения этим летом.



Вместе с тем главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот неоднократно говорил, что его спортивный директор Ричард Хьюз трудится изо всех сил над поиском усиления.



По информации журналиста Фабрицио Романо, в понедельник "Ливерпуль" сделал запрос насчет Кьезы, от которого "Ювентус" рад избавиться.



"Ливерпуль" изучает, на каких условиях возможна сделка, но 26-летний игрок сборной Италии открыт к переезду в Премьер-Лигу.