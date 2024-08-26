"Аль-Оруба" ждет Зума на медобследование

Защитник "Вест Хэма" Курт Зума направляется на медобследование в саудовский клуб "Аль-Оруба".

Зума не входит в планы нового главного тренера "Вест Хэма" Хулена Лопетеги, который этим летом лишил его капитанской повязки и пригласил на его место Макса Килмена с Жан-Клером Тодибо.



Ранее в августе Зума не смог перейти в "Шабаб Аль-Ахли" из ОАЭ, провалив медобследование. Теперь Курт попытается не ударить в грязь лицом перед докторами из Саудовской Аравии.



По информации BBC, точные детали сделки еще находятся в процессе согласования, но 29-летний француз уже получил разрешение "Вест Хэма" отправиться на Ближний Восток.



Зума сыграл 103 матча за "Вест Хэм" после своего перехода из "Челси" за 29 миллионов фунтов в 2021 году, появившись в стартовом составе на победный для "молотобойцев" финал Лиги Конференций против "Фиорентины" в 2023.