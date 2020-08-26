"Аль-Хиляль" согласовал покупку Канселу

Саудовский "Аль-Хиляль" достиг устной договоренности с "Манчестер Сити" о покупке защитника Жоау Канселу.

Ранее этим летом Канселу вернулся в "Сити" после сезона аренды в "Барселоне", однако пока Жоау не сыграл ни минуты за "горожан" в новой кампании.



По информации журналиста Фабрицио Романо, карьера Канселу в "Сити" может быть окончена, потому что "горожане" приняли предложение "Аль-Хиляля" в размере 25 миллионов евро (21.2 млн. фунтов).



Теперь все зависит от решения самого Канселу. Саудиты предложили 30-летнему португальцу контракт с зарплатой в 15 млн. евро (12.7 млн. фунтов) в год.