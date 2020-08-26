"Аль-Хиляль" согласовал покупку Канселу
Саудовский "Аль-Хиляль" достиг устной договоренности с "Манчестер Сити" о покупке защитника Жоау Канселу.
Ранее этим летом Канселу вернулся в "Сити" после сезона аренды в "Барселоне", однако пока Жоау не сыграл ни минуты за "горожан" в новой кампании.
По информации журналиста Фабрицио Романо, карьера Канселу в "Сити" может быть окончена, потому что "горожане" приняли предложение "Аль-Хиляля" в размере 25 миллионов евро (21.2 млн. фунтов).
Теперь все зависит от решения самого Канселу. Саудиты предложили 30-летнему португальцу контракт с зарплатой в 15 млн. евро (12.7 млн. фунтов) в год.
26.08.2024 19:00
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