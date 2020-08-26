"Брайтон" потратился на Мэтта О'Райли
"Брайтон" подтвердил приобретение полузащитника "Селтика" и сборной Дании Мэтта О'Райли.
О'Райли заключил с "Брайтоном" контракт на пять лет. BBC оценивает трансфер Мэтта в сумму свыше 25 миллионов фунтов, что является рекордной продажей для шотландского футбола.
О'Райли родился в Лондоне от датской матери и английского отца и свою карьеру начинал в "Фулхэме", в системе которого Мэтт провел 11 лет.
Затем О'Райли отыграл год за "МК Донс", а в январе 2022 присоединился к "Селтику", за который забил 27 голов в 124 матчах.
Вместе с "Селтиком" 23-летний полузащитник завоевал шесть трофеев, включая три титула шотландской Премьер-Лиги.
Ранее этим летом несколько предложений о покупке О'Райли сделала "Аталанта", а также Мэттом интересовался "Челси".
26.08.2024 18:00
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