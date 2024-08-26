Умер Свен-Йоран Эрикссон

Свен-Йоран Эрикссон Бывший главный тренер сборной Англии Свен-Йоран Эрикссон ушел из жизни в возрасте 76 лет.

Напомним, еще в январе Эрикссон объявил, что смертельно болен и что ему остается жить менее года.

И вот в понедельник утром на официальном веб-сайте Эрикссона появилась информация, что шведского специалиста не стало.

Эрикссон, у которого был диагностирован рак поджелудочной железы в терминальной стадии, покинул этот мир, находясь у себя дома в окружении семьи.

В 2001 году Эрикссон стал первым небританским тренером сборной Англии, которую он возглавлял до 2006. В течение этого времени родоначальники футбола достигали четвертьфиналов ЧМ-2002, ЧМ-2006 и Евро-2004.

Среди множества других работ Эрикссона также были "Манчестер Сити" и "Лестер".


Метки тренеры, Эрикссон

Автор mihajlo   

Дата 26.08.2024 16:00

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  1. boris-blade 26.08.2024 16:15 # boris-blade
    Легенда 0сити

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  2. abramovich-lfc 26.08.2024 16:09 # abramovich-lfc
    Жаль что не зеленский или саф

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  3. ko1obok 26.08.2024 16:06 # ko1obok
    классный нап, десятку положит минимум

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