Умер Свен-Йоран Эрикссон
Бывший главный тренер сборной Англии Свен-Йоран Эрикссон ушел из жизни в возрасте 76 лет.
Напомним, еще в январе Эрикссон объявил, что смертельно болен и что ему остается жить менее года.
И вот в понедельник утром на официальном веб-сайте Эрикссона появилась информация, что шведского специалиста не стало.
Эрикссон, у которого был диагностирован рак поджелудочной железы в терминальной стадии, покинул этот мир, находясь у себя дома в окружении семьи.
В 2001 году Эрикссон стал первым небританским тренером сборной Англии, которую он возглавлял до 2006. В течение этого времени родоначальники футбола достигали четвертьфиналов ЧМ-2002, ЧМ-2006 и Евро-2004.
Среди множества других работ Эрикссона также были "Манчестер Сити" и "Лестер".
26.08.2024 16:00
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Легенда 0сити
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Жаль что не зеленский или саф
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классный нап, десятку положит минимум
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