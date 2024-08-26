Умер Свен-Йоран Эрикссон

Бывший главный тренер сборной Англии Свен-Йоран Эрикссон ушел из жизни в возрасте 76 лет.

Напомним, еще в январе Эрикссон объявил, что смертельно болен и что ему остается жить менее года.



И вот в понедельник утром на официальном веб-сайте Эрикссона появилась информация, что шведского специалиста не стало.



Эрикссон, у которого был диагностирован рак поджелудочной железы в терминальной стадии, покинул этот мир, находясь у себя дома в окружении семьи.



В 2001 году Эрикссон стал первым небританским тренером сборной Англии, которую он возглавлял до 2006. В течение этого времени родоначальники футбола достигали четвертьфиналов ЧМ-2002, ЧМ-2006 и Евро-2004.



Среди множества других работ Эрикссона также были "Манчестер Сити" и "Лестер".