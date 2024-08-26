Гюндоган: "Я словно никогда и не уходил"

Полузащитник Илкай Гюндоган поделился своими ощущениями от возвращения к игре за "Манчестер Сити".

Проведя сезон в "Барселоне", на прошлой неделе Гюндоган воссоединился с "Сити", с которым завоевал 14 трофеев в течение семи лет.



В минувшую субботу Гюндоган появился на замену против "Ипсвича", поспособствовав победе со счетом 4:1. 33-летний немец сразу же почувствовал, словно и не уходил.



"Если честно, это ощущается как возвращение домой. Так приятно вернуться сюда, чтобы играть в этот удивительный футбол, стараясь задавать стандарты. Это очень большая привилегия".



"Изменилось не так много. В команде появилось несколько новых лиц, но парни приняли меня с распростертыми объятиями, когда я прибыл".



"Я правда чувствую, словно никогда и не уходил. Также Эрлинг (Холанд) сделал хет-трик, и я не думаю, что есть вещь лучше, к которой я мог привыкнуть. Надеюсь, впереди этого будет гораздо больше", — цитирует Гюндогана The Independent.