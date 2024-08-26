Гвардиола: "Мне нравится, когда Холанд прессингует словно зверь"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отметил участие нападающего Эрлинга Холанда в командой игре.

В прошлом сезоне были матчи, когда Холанд выглядел изолированным от остальной команды, и летом Гвардиола поработал со своим подопечным над этим.



Новый сезон Холанд начал в отличной форме, забив четыре гола в двух матчах Премьер-Лиги, но еще больше Эрлинг радует Гвардиолу своей работой без мяча.



"Мне нравится, когда он много бегает. Мне нравится, когда он прессингует словно зверь. Мне нравится это. Это помогает забить гол".



"Когда ты участвуешь в игре в оборонительном плане, то участвуешь и в атакующем".



"Он так внушителен — представьте себя на месте центрального защитника с мячом, на которого бежит Эрлинг со своим телом и ногами. Это устрашает".



"Он помогает людям в центре и обороне поддерживать его. И с ним мы эффективнее при использовании высокого прессинга".



"Мы нуждаемся в нем. Это не подлежит обсуждению. Если ты не забил гол, это нормально. Но ты должен", — цитирует Гвардиолу BBC.