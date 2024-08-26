Осимхен потребовал от "Челси" зарплату в 500,000 фунтов в неделю

Нападающий итальянского "Наполи" Виктор Осимхен потребовал себе зарплату в 500,000 фунтов в неделю ради перехода в "Челси".

Осимхен изначально был целью номер один "Челси" на летнее трансферное окно, и интрига с будущим Виктора, судя по всему, сохранится до самого дедлайна.



В данный момент "Челси" продолжает переговоры как с "Наполи", так и с представителями Осимхена, и The Sun утверждает, что Виктор поразил лондонский клуб своими аппетитами.



Осимхен потребовал от "Челси", где средняя зарплата составляет 72,000 фунтов в неделю, оклад в полмиллиона фунтов каждые семь дней.



Если "Челси" пойдет на поводу у 25-летнего нигерийца, тот станет самым высокооплачиваемым игроком Премьер-Лиги, однако в данный момент "синие" не готовы на такие траты.



В то же время Sky Sports сообщает, что интерес к Осимхену сохраняет "Аль-Ахли". Саудовский клуб готов сделать более выгодное предложение "Наполи", нежели "Челси" или ПСЖ, но сам Виктор предпочитает остаться в Европе.