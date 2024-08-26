"Сити" думал о покупке Оускарссона

"Манчестер Сити" рассматривал нападающего датского "Копенгагена" Орри Оускарссона на роль дублера для Эрлинга Холанда.

Ранее в августе "Сити" продал Хулиана Альвареса в "Атлетико" за 82 миллиона фунтов, а другого чистого нападающего, помимо Холанда, в распоряжении главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы нет.



Поэтому "Сити" задумывался о покупке Оускарссона, который привлек внимание многих европейских клубов, забив семь голов в 11 матчах нового сезона за "Копенгаген".



По информации The Athletic, в данный момент переход Оускарссона в "Сити" маловероятен, однако 19-летний исландец, оцениваемый в 20 миллионов евро (16.9 млн. фунтов), все равно должен покинуть "Копенгаген" до закрытия летнего трансферного окна.



Среди претендентов на Оускарссона также значатся другие клубы Премьер-Лиги, "Порту" и "Реал Сосьедад".