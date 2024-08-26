Мареска снова недоволен Мудриком

Михаил Мудрик Главный тренер "Челси" Энцо Мареска снова выразил недовольство игрой вингера Михаила Мудрика.

Только в прошлый четверг, когда "Челси" победил "Серветт" со счетом 2:0 в Лиге Конференций, Мареска сравнил игру Мудрика с "подброшенной монетой", посетовав на крайнюю нестабильность Михаила.

При этом Мареска сохранил доверие к Мудрику и выпустил того в стартовом составе на матч Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона" в воскресенье, но 23-летний украинец своим шансом снова не воспользовался.

Мудрик был заменен уже в перерыве на Педру Нету, и после победы 2:6 Мареска весьма критично высказался насчет экс-игрока "Шахтера".

"Почему я заменил Мудрика в перерыве? Потому что я не был доволен. В некоторые моменты мы могли лучше управиться с некоторыми ситуациями. Он упорно трудился без мяча, но я ожидал чуть более качественной игры от Миши. У него были кое-какие хорошие моменты сегодня, но причина его замены в том, что я не был им доволен и хотел дать минуты Педру", — цитирует Мареску Goal.


Метки Вулверхэмптон, Мареска, Мудрик, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 26.08.2024 10:00

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  1. seregaball 26.08.2024 10:43 # seregaball
    Карма настигла его, как чудо из Арсенала, скоро ни одного хохолика не будет в АПЛ

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  2. hammersmith 26.08.2024 10:43 # hammersmith
    бля, как же ссут на лохлов, просто со всех сторон

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  3. alex0msk 26.08.2024 10:27 # alex0msk
    Чмудриком

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  4. dentinho 26.08.2024 10:11 # dentinho
    Зрада, получается?

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