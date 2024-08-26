Мареска снова недоволен Мудриком
Главный тренер "Челси" Энцо Мареска снова выразил недовольство игрой вингера Михаила Мудрика.
Только в прошлый четверг, когда "Челси" победил "Серветт" со счетом 2:0 в Лиге Конференций, Мареска сравнил игру Мудрика с "подброшенной монетой", посетовав на крайнюю нестабильность Михаила.
При этом Мареска сохранил доверие к Мудрику и выпустил того в стартовом составе на матч Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона" в воскресенье, но 23-летний украинец своим шансом снова не воспользовался.
Мудрик был заменен уже в перерыве на Педру Нету, и после победы 2:6 Мареска весьма критично высказался насчет экс-игрока "Шахтера".
"Почему я заменил Мудрика в перерыве? Потому что я не был доволен. В некоторые моменты мы могли лучше управиться с некоторыми ситуациями. Он упорно трудился без мяча, но я ожидал чуть более качественной игры от Миши. У него были кое-какие хорошие моменты сегодня, но причина его замены в том, что я не был им доволен и хотел дать минуты Педру", — цитирует Мареску Goal.
26.08.2024 10:00
Просмотров: 1215
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Карма настигла его, как чудо из Арсенала, скоро ни одного хохолика не будет в АПЛ
(ответить)
бля, как же ссут на лохлов, просто со всех сторон
(ответить)
Чмудриком
(ответить)
Зрада, получается?
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий