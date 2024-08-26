Мареска снова недоволен Мудриком

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска снова выразил недовольство игрой вингера Михаила Мудрика.

Только в прошлый четверг, когда "Челси" победил "Серветт" со счетом 2:0 в Лиге Конференций, Мареска сравнил игру Мудрика с "подброшенной монетой", посетовав на крайнюю нестабильность Михаила.



При этом Мареска сохранил доверие к Мудрику и выпустил того в стартовом составе на матч Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона" в воскресенье, но 23-летний украинец своим шансом снова не воспользовался.



Мудрик был заменен уже в перерыве на Педру Нету, и после победы 2:6 Мареска весьма критично высказался насчет экс-игрока "Шахтера".



"Почему я заменил Мудрика в перерыве? Потому что я не был доволен. В некоторые моменты мы могли лучше управиться с некоторыми ситуациями. Он упорно трудился без мяча, но я ожидал чуть более качественной игры от Миши. У него были кое-какие хорошие моменты сегодня, но причина его замены в том, что я не был им доволен и хотел дать минуты Педру", — цитирует Мареску Goal.