Ван Дейк "очень спокоен" насчет контрактной ситуации

Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк заявил, что расслаблен насчет своей контрактной ситуации.

Ван Дейк выступает за "Ливерпуль" с января 2018 и свой действующий контракт заключил летом 2021. Сейчас от него остается менее года.



Однако после победы 2:0 над "Брентфордом" в воскресенье 33-летний голландец заверил, что не переживает насчет этого и всецело сосредоточен на игре за "Ливерпуль".



"Я очень спокоен. Я снова хочу сыграть лучший сезон, как только могу. Я хочу быть важным, я хочу остаться важным для клуба в этом году".



"Что случится в следующем году, покажет время. У всего есть своя причина — так на это смотрю я".



"Моя ситуация остается без изменений, я очень спокоен насчет этого, и у меня нет причины унывать и думать что-либо постороннее, потому что впереди целый сезон. Надеюсь, он окажется успешным", — сообщил Ван Дейк Sky Sports.