Ван Дейк "очень спокоен" насчет контрактной ситуации
Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк заявил, что расслаблен насчет своей контрактной ситуации.
Ван Дейк выступает за "Ливерпуль" с января 2018 и свой действующий контракт заключил летом 2021. Сейчас от него остается менее года.
Однако после победы 2:0 над "Брентфордом" в воскресенье 33-летний голландец заверил, что не переживает насчет этого и всецело сосредоточен на игре за "Ливерпуль".
"Я очень спокоен. Я снова хочу сыграть лучший сезон, как только могу. Я хочу быть важным, я хочу остаться важным для клуба в этом году".
"Что случится в следующем году, покажет время. У всего есть своя причина — так на это смотрю я".
"Моя ситуация остается без изменений, я очень спокоен насчет этого, и у меня нет причины унывать и думать что-либо постороннее, потому что впереди целый сезон. Надеюсь, он окажется успешным", — сообщил Ван Дейк Sky Sports.
26.08.2024 09:00
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