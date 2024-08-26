"Кристал Пэлас" обратился к Нкетиа

"Кристал Пэлас" установил контакт с лагерем нападающего "Арсенала" Эдди Нкетиа.

Накануне стало известно, что Нкетиа не перейдет в "Ноттингем Форест". "Лесники" уже согласовали с "Арсеналом" размер компенсации за Эдди, но не смогли договориться с самим игроком.



Однако по-прежнему ожидается, что Нкетиа сменит клуб до закрытия летнего трансферного окна, и журналист Фабрицио Романо утверждает, что для этого Эдди, возможно, даже не придется уезжать из Лондона.



"Пэлас" уже установил контакт с лагерем 25-летнего англичанина, к которому, как уточняет Sky Sports, также существует интерес со стороны неназванного европейского клуба.



"Пэлас" ищет усиление атакующей мощи после того, как ранее этим летом проводил в "Баварию" Майкла Олисе, который поучаствовал в 16 голах в прошлом сезоне Премьер-Лиги.