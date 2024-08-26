"Челси" может обменять Стерлинга на Санчо

"Челси" изучает возможность обмена своего вингера Рахима Стерлинга на Джейдона Санчо из "Манчестер Юнайтед".

Как известно, Стерлингу было сказано, что ему нет места в планах главного тренера "Челси" Энцо Марески. "Синие" даже забрали у Рахима его 7-й номер, который достался новичку Педру Нету.



Ранее Стерлинга сватали в "Астон Виллу", однако The Telegraph утверждает, что еще одним вариантом для экс-игрока "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" в Премьер-Лиге является "Юнайтед".



При этом со стороны "Челси" существует интерес к Санчо, который, хоть и примирился с главным тренером "Юнайтед" Эриком Тен Хагом, но не попадал в заявку "красных дьяволов" на два первых матча нового сезона Премьер-Лиги.



The Telegraph подчеркивает, что прямо сейчас более вероятным направлением для Санчо является "Ювентус", а внимание "Челси" прежде всего сосредоточено на нападающем "Наполи" Викторе Осимхене, но рокировку английских вингеров исключать нельзя.