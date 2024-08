Светская хроника за понедельник

"Челси" возобновил переговоры по Виктору Осимхену. "Ливерпуль" готовит предложения по двум защитникам. Джеймс Уорд-Проуз больше не нужен "Вест Хэму". Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы понедельник.

"Ливерпуль" может сделать предложения по защитникам Гонсалу Инасиу из "Спортинга" и Пьеро Инкапье из "Байера". (TEAMtalk)



"Арсенал" отчаялся заполучить вингера "Атлетика" Нико Уильямса. (The Independent)



Полузащитник "Арсенала" Фабиу Виейра возвращается в "Порту" на правах аренды. (The Athletic)



"Арсенал" попытается пригласить нападающего, как только завершит приобретение полузащитника "Реал Сосьедад" Микеля Мерино. (Daily Mirror)



"Арсенал" опережает "Челси" в борьбе за нападающего "Наполи" Виктора Осимхена. (La Repubblica)



"Челси" возобновил переговоры с "Наполи" по Осимхену после того, как итальянский клуб согласился пойти на уступки. (Sky Sports)



"Челси" рассматривает нападающего "Эвертона" Доминика Калверт-Левина в качестве более доступной альтернативы Осимхену. (The Sun)



"Ноттингем Форест" улучшил свое предложение по нападающему "Фейеноорда" Сантьяго Хименесу до 29.7 млн. фунтов. (Fabrizio Romano)



"Форест" хочет вингера "Вильярреала" Арно Данжуму. (Football Insider)



"Наполи" ждет полузащитника "Брайтона" Билли Гилмора на медобследование. (Fabrizio Romano)



Полузащитник "Селтика" Мэтт О'Райли направляется в "Брайтон". (Sky Sports)



"Вест Хэм" готов избавиться от полузащитника Джеймса Уорд-Проуза. (TEAMtalk)



Другое



Нападающий Саму Омородион перешел из "Атлетико" в "Порту" за 12.7 млн. фунтов — спустя несколько дней, как "Челси" согласовал его стоимость в размере 33.9 млн. фунтов. (The Athletic)



Букмекер Paddy Power досрочно выплатил выигрыши тем, кто ставил на вылет "Эвертона" из Премьер-Лиги. (The Sun)



Сенегальский нападающий "Челси" Николас Джексон раскритиковал в социальных сетях бывшего полузащитника "синих" Джона Оби Микела. (Thee Sun)



У 22-летнего вингера "Юнайтед" Амада Диалло умерла мама. (Daily Star)



У плеймейкера "Манчестер Сити" Джека Грилиша родился племянник. (The Sun)



Звездного игрока Премьер-Лиги бросила жена за супружескую измену. (The Sun)