Слот признал, что впереди у "Ливерпуля" матчи посложнее

Наставник "Ливерпуля" Арне Слот признал, что впереди его команду ожидают более серьезные испытания, нежели "Брентфорд" и "Ипсвич".

Начав свою карьеру в Премьер-Лиге с победы в гостях у "Ипсвича", в воскресенье Слот с таким же счетом — 2:0 — одолел "Брентфорд".



Оба соперника пытались создавать проблемы "Ливерпулю", который в итоге убедительно доказывал свое превосходство.



Однако Слот ожидает матчей посложней — как, например, против "Манчестер Юнайтед", к которому "Ливерпуль" отправится через неделю.



"Две хорошие победы против сложных соперников. "Брентфорд" очень хорошо провел свой первый матч на прошлой неделе, но мы все еще должны многое доказать в этом сезоне".



"Ипсвич" и "Брентфорд" заслуживают уважения за то, как они сыграли против нас, но я не ожидаю, что те или другие будут в топ-6 по итогам сезона".



"Мы все еще должны многое доказать, но две победы и два "клин-шита" — это всегда хорошее начало. Победа сегодня была позитивна по многим причинам".



"Приятно унаследовать команду и отдельных игроков, которые такие особенные. Это не сюрприз, что эта команда играет таким образом", — цитирует Слота The Independent.