Гвардиола готов отпустить Нунеша из "Сити"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола готов отпустить из клуба Матеуша Нунеша.
Нунеш и раньше не чувствовал себя счастливым из-за дефицита игровых минут, но с возвращением Илкая Гюндогана в "Сити" его положение только усугубилось.
По информации Daily Star, Гвардиола не собирается стоять на пути у Нунеша, купленного год назад у "Вулверхэмптона" за 54 миллиона фунтов, если Матеуш выразит желание уйти в другой клуб ради игровой практики.
Утверждается, что ранее этим летом интерес к Нунешу проявляли "Ливерпуль" и "Челси". При этом у "Ньюкасла", "Вест Хэма" и "Эвертона" 25-летний португалец до сих пор находится на радаре.
Наиболее вероятным сценарием для Нунеша является уход в аренду до конца сезона с опцией выкупа за 40 млн. фунтов.
25.08.2024 23:00
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