Гвардиола готов отпустить Нунеша из "Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола готов отпустить из клуба Матеуша Нунеша.

Нунеш и раньше не чувствовал себя счастливым из-за дефицита игровых минут, но с возвращением Илкая Гюндогана в "Сити" его положение только усугубилось.



По информации Daily Star, Гвардиола не собирается стоять на пути у Нунеша, купленного год назад у "Вулверхэмптона" за 54 миллиона фунтов, если Матеуш выразит желание уйти в другой клуб ради игровой практики.



Утверждается, что ранее этим летом интерес к Нунешу проявляли "Ливерпуль" и "Челси". При этом у "Ньюкасла", "Вест Хэма" и "Эвертона" 25-летний португалец до сих пор находится на радаре.



Наиболее вероятным сценарием для Нунеша является уход в аренду до конца сезона с опцией выкупа за 40 млн. фунтов.