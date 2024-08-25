"Челси" ведет переговоры насчет Санчо

"Челси" изучает возможность приглашения вингера "Манчестер Юнайтед" Джейдона Санчо.

По информации Sky Sports, "Челси" уже вступил в переговоры с "Юнайтед" и открыт как к аренде Санчо, так и к постоянному трансферу.



При этом "Челси" также может попытаться использовать кого-нибудь из своих игроков в качестве разменной монеты в сделке по Джейдону.



Заполучить Санчо на правах аренды хочет и "Ювентус", но "Юнайтед" предпочитает сразу продать 24-летнего англичанина.



В случае же временного ухода Санчо "Юнайтед" хочет получить арендную плату, а также освободить себя от большей части или всей зарплаты Джейдона до конца сезона.



Добавим, Санчо не принимал участия в двух первых матчах "Юнайтед" в новом сезоне Премьер-Лиги, несмотря на примирение с главным тренером "красных дьяволов" Эриком Тен Хагом.