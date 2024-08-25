"Челси" ведет переговоры насчет Санчо
"Челси" изучает возможность приглашения вингера "Манчестер Юнайтед" Джейдона Санчо.
По информации Sky Sports, "Челси" уже вступил в переговоры с "Юнайтед" и открыт как к аренде Санчо, так и к постоянному трансферу.
При этом "Челси" также может попытаться использовать кого-нибудь из своих игроков в качестве разменной монеты в сделке по Джейдону.
Заполучить Санчо на правах аренды хочет и "Ювентус", но "Юнайтед" предпочитает сразу продать 24-летнего англичанина.
В случае же временного ухода Санчо "Юнайтед" хочет получить арендную плату, а также освободить себя от большей части или всей зарплаты Джейдона до конца сезона.
Добавим, Санчо не принимал участия в двух первых матчах "Юнайтед" в новом сезоне Премьер-Лиги, несмотря на примирение с главным тренером "красных дьяволов" Эриком Тен Хагом.
25.08.2024 22:00
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топаря палмера в МЮ, а этот не ограненный алмаз пенсам. было бы лучше скинуть пенсам трешфорда, но хоть так
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Мудрикозаменитель?)
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