Переход нападающего "Арсенала" Эдди Нкетиа в "Ноттингем Форест" не состоится из-за непреодолимых разногласий насчет условий личного контракта.

Ранее этим летом Нкетиа согласился на переход в "Марсель", но французскому клубу не удалось договориться с "Арсеналом" о стоимости Эдди.



На сей раз вышло наоборот, потому что "Форест" согласовал стоимость Нкетиа в размере 30 миллионов фунтов, однако компромисс между "лесниками" и 25-летним англичанином так и не был достигнут.



Поэтому Нкетиа не перейдет в "Форест", однако The Athletic по-прежнему ожидает, что Эдди покинет родной "Арсенал" до закрытия летнего трансферного окна.



Добавим, в прошлом сезоне Нкетиа забил шесть голов в 37 матчах за "канониров".